"Sechs-Punkte-Spiel" - Bevern empfängt GW Mühlen

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In der Landesliga Weser-Ems steht ein echtes Spitzenspiel an: Tabellenführer GW Mühlen trifft auswärts auf den Drittplatzierten SV Bevern. Beide Teams liegen eng beieinander, zudem bringt die Partie eine besondere Brisanz mit sich.
Mühlens Trainer Andreas Hinrichs spricht von einem besonderen Duell: „Bevern gegen Mühlen hat ja auch einen gewissen Derby-Charakter.“ Die Mannschaften kennen sich gut: „Die Jungs kennen sich größtenteils sehr gut untereinander.“
"Wir haben natürlich auch großen Respekt vor Bevern. Wolfgang Schütte wird seine Mannschaft sicherlich sehr, sehr gut einstellen.“ Hinrichs hebt vor allem die Qualität hervor: „Bevern hat eine extrem hohe individuelle Qualität, viel Tempo in der Offensive, gute 1-1-Spieler, aber auch eine sehr stabile und sattelfeste Abwehr.“ Mit 28 Gegentreffer stellt Bevern die zweitbeste Defensivreihe der Liga. Mühlen hat mit 25 Gegentoren die beste Abwehrreihe.
Trotzdem reist Mühlen mit Selbstvertrauen an: „Aber auch wir haben natürlich eine breite Brust. Der Sieg gegen Eintracht Nordhorn tat jetzt gut.“ Nach zuvor liegengelassenen Punkten sei die Reaktion entscheidend gewesen: „Das war einfach jetzt sehr, sehr wichtig, sich wieder so zurückzumelden.“ Zumal Bevern unter der Woche gegen den gleichen Gegner knapp verlor und den Sprung auf Platz eins verpasste.
Auch tabellarisch hat das Spiel große Bedeutung: „Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.“ Das macht der Blick auf die Tabelle eindeutig. Mühlen hat einen Punkt Vorsprung, aber auch eine Partie mehr absolviert.
Die Rahmenbedingungen versprechen ein echtes Topspiel: „Wenn das Wetter mitspielt, bin ich mir auch sicher, dass die Kulisse super sein wird. Dann sind beide Mannschaften einfach heiß auf so ein Spiel.“
Trotz der Stärke des Gegners bleibt der Fokus klar: „Gerade zu Hause ist Bevern eine Mannschaft, die ganz, ganz schwer zu schlagen ist.“ Dennoch sei man voller Vorfreude und reise mit guter Stimmung zum Spitzenspiel. Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Bevern.