"Sechs-Punkte-Spiel" - Bevern empfängt GW Mühlen

Mühlens Trainer Andreas Hinrichs spricht von einem besonderen Duell: „Bevern gegen Mühlen hat ja auch einen gewissen Derby-Charakter.“ Die Mannschaften kennen sich gut: „Die Jungs kennen sich größtenteils sehr gut untereinander.“

"Wir haben natürlich auch großen Respekt vor Bevern. Wolfgang Schütte wird seine Mannschaft sicherlich sehr, sehr gut einstellen.“ Hinrichs hebt vor allem die Qualität hervor: „Bevern hat eine extrem hohe individuelle Qualität, viel Tempo in der Offensive, gute 1-1-Spieler, aber auch eine sehr stabile und sattelfeste Abwehr.“ Mit 28 Gegentreffer stellt Bevern die zweitbeste Defensivreihe der Liga. Mühlen hat mit 25 Gegentoren die beste Abwehrreihe.

Trotzdem reist Mühlen mit Selbstvertrauen an: „Aber auch wir haben natürlich eine breite Brust. Der Sieg gegen Eintracht Nordhorn tat jetzt gut.“ Nach zuvor liegengelassenen Punkten sei die Reaktion entscheidend gewesen: „Das war einfach jetzt sehr, sehr wichtig, sich wieder so zurückzumelden.“ Zumal Bevern unter der Woche gegen den gleichen Gegner knapp verlor und den Sprung auf Platz eins verpasste.