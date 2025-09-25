Sechs-Punkte-Spiel beim FC Brome, Hillerse empfängt Vorsfelde II

VfR Wilsche-Neubokel (11.) – TSV Ehmen (2.)

Der VfR feierte zuletzt mit dem 3:0 über TV Jahn einen wichtigen Befreiungsschlag. Nun aber kommt mit Ehmen der Tabellenzweite, der nach dem knappen 2:1 über Reislingen weiter ungeschlagen bleibt. Während Wilsche auf Heimstärke setzt, will Ehmen die Jagd auf Spitzenreiter Hillerse fortsetzen. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, doch Wilsche ist für Überraschungen gut. Das letzte Spiel der Beiden im März konnte Wilsche für sich entscheiden.