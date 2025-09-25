Sechs-Punkte-Spiel beim FC Brome, Hillerse empfängt Vorsfelde II

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 hält gleich mehrere brisante Partien bereit. Tabellenführer Hillerse misst sich mit Vorsfelde II im absoluten Topspiel, während in Brome, der FC und Schwülper um wichtige Punkte kämpfen. Auch Hehlingen gegen Hankensbüttel verspricht viel Spannung, Isenbüttel will gegen Fallersleben Wiedergutmachung betreiben, Wilsche fordert den Favoriten aus Ehmen heraus und Schlusslicht TV Jahn Wolfsburg sucht gegen Gifhorn den ersten Punkt.
Beide Teams brauchen Punkte, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Brome musste nach zuletzt zwei Siegen in Folge eine 1:4 Niederlage gegen SV Gifhorn hinnehmen, Schwülper dagegen überraschte zuletzt mit dem 1:0 gegen Lupo II. Das Duell zweier direkter Konkurrenten im Abstiegskampf verspricht hohe Intensität.
Noch ohne Punkt steht Aufsteiger TV Jahn Wolfsburg mit dem Rücken zur Wand. Gegen den SV Gifhorn, der zuletzt mit einem klaren 4:1 gegen Brome Selbstvertrauen tankte, wartet eine Mammutaufgabe. Die Hausherren müssen ihre Defensive stabilisieren, nachdem sie bereits 31 Gegentore kassierten. Gifhorn hingegen könnte sich mit einem Auswärtserfolg im oberen Mittelfeld festsetzen.
Der VfR feierte zuletzt mit dem 3:0 über TV Jahn einen wichtigen Befreiungsschlag. Nun aber kommt mit Ehmen der Tabellenzweite, der nach dem knappen 2:1 über Reislingen weiter ungeschlagen bleibt. Während Wilsche auf Heimstärke setzt, will Ehmen die Jagd auf Spitzenreiter Hillerse fortsetzen. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, doch Wilsche ist für Überraschungen gut. Das letzte Spiel der Beiden im März konnte Wilsche für sich entscheiden.
Das Duell zweier ambitionierter Verfolgerteams: Hehlingen kommt mit breiter Brust nach dem 3:0 in Fallersleben, während Hankensbüttel mit dem 2:1 Derbysieg über Wahrenholz nun vier Spiele ungeschlagen ist und seine Spitzenplatzierung untermauerte. Während Hankensbüttel zuhause noch ohne Punktverlust ist, konnten Sie auswärts nur eins ihrer vier Spiele gewinnen, eine Statistik die Hehlingen zugute kommen könnte.
Isenbüttel kassierte mit dem 0:5 in Vorsfelde seine erste Klatsche der Saison und wird Wiedergutmachung betreiben wollen. Gegen den VfB Fallersleben II, der nach dem 0:3 gegen Hehlingen weiter im Tabellenkeller steckt, ist ein klarer Sieg Pflicht. Die Offensive um Topstürmer Petrus Amin dürfte den Unterschied machen. Für die Gäste geht es vor allem darum, lange gegenzuhalten.
Das Spitzenspiel schlechthin: Tabellenführer Hillerse empfängt die starke Reserve aus Vorsfelde. Beide Teams kommen mit klaren Siegen aus der Vorwoche – Hillerse gewann souverän 5:1 in Wendschott, Vorsfelde demontierte Isenbüttel mit 5:0. Offensivpower ist also garantiert, beide Angriffsreihen zählen zu den besten der Liga. Das letzte Aufeinandertreffen aus der vergangenen Saison endete mit einem 5:1 für Vorsfelde II. Ein echtes Kräftemessen zweier Spitzenteams.