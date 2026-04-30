Sechs-Punkte-Spiel beim ESC Preußen, Türkiyemspor und Eiberg im Fokus

Der Spitzenkampf in beiden Gruppen hat es weiter in sich. In Gruppe 1 bleibt der SV Borbeck weiter im Mix, hat als nächstes den FC Karnap vor der Brust. Auch AL-ARZ Libanon wird den Druck nach oben beibehalten wollen. Das Team von Ibrahim Ramadan empfängt TuSEM Essen II. Zuvor muss sich der SC Türkiyemspor Essen gegen den DKSV Helene Essen beweisen. Im Tabellenkeller brauchen die Sportfreunde Altenessen einen dringenden Dreier, um sich wieder dem rettenden Ufer zu nähern. Dort steht der ESC Preußen, der passenderweise die Sportfreunde am kommenden Spieltag empfängt.
In Gruppe 2 wird Fortuna Bredeney versuchen den Tabellenführer Preußen Eiberg zu ärgern. Das kämen besonders Verfolger Alemannia Essen entgegen, der zuvor gegen die DJK Adler Union Frintrop II bestehen will.
27. Spieltag
10.05.26 FC Karnap 07/27 - FC Saloniki Essen
10.05.26 RuWa Dellwig - SuS Haarzopf II
10.05.26 SpVg Schonnebeck II - Essener SC Preußen
10.05.26 DKSV Helene Essen - SV Borbeck
10.05.26 TuSEM Essen 1926 II - DJK SG Altenessen
10.05.26 SG Essen-Schönebeck II - AL-ARZ Libanon
10.05.26 Sportfreunde Altenessen - FC Stoppenberg
27. Spieltag
10.05.26 ESC Rellinghausen II - TuS Holsterhausen
10.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - FSV Kettwig
10.05.26 NK Croatia Essen - TGD Essen-West
10.05.26 TuS Essen-West 81 - Fortuna Bredeney
10.05.26 Alemannia Essen - Teutonia Überruhr
10.05.26 DJK Adler Union Frintrop II - Bader SV 91 II
10.05.26 Preußen Eiberg - SC Frintrop 05/21
10.05.26 SV Leithe - SuS Niederbonsfeld
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