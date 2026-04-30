 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Sechs-Punkte-Spiel beim ESC Preußen, Türkiyemspor und Eiberg im Fokus

Kreisliga A Essen: Die Sportfreunde Altenessen dürfen sich gegen den ESC Preußen keine Niederlage erlauben. An der Spitze leisten sich Türkiyemspor und AL-ARZ weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Gruppe 2 versucht Alemannia Essen den Druck auf Preußen Eiberg beizubehalten.

von Markus Becker · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Der ESC Preußen empfängt die SF Altenessen für ein Sechs-Punkte-Spiel.
Der ESC Preußen empfängt die SF Altenessen für ein Sechs-Punkte-Spiel. – Foto: UR-Pictures

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Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Der Spitzenkampf in beiden Gruppen hat es weiter in sich. In Gruppe 1 bleibt der SV Borbeck weiter im Mix, hat als nächstes den FC Karnap vor der Brust. Auch AL-ARZ Libanon wird den Druck nach oben beibehalten wollen. Das Team von Ibrahim Ramadan empfängt TuSEM Essen II. Zuvor muss sich der SC Türkiyemspor Essen gegen den DKSV Helene Essen beweisen. Im Tabellenkeller brauchen die Sportfreunde Altenessen einen dringenden Dreier, um sich wieder dem rettenden Ufer zu nähern. Dort steht der ESC Preußen, der passenderweise die Sportfreunde am kommenden Spieltag empfängt.

In Gruppe 2 wird Fortuna Bredeney versuchen den Tabellenführer Preußen Eiberg zu ärgern. Das kämen besonders Verfolger Alemannia Essen entgegen, der zuvor gegen die DJK Adler Union Frintrop II bestehen will.

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So läuft der 26. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
13:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
15:00

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
13:00

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
15:00

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
15:15

So., 03.05.2026, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
13:15live

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
13:30

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

27. Spieltag
10.05.26 FC Karnap 07/27 - FC Saloniki Essen
10.05.26 RuWa Dellwig - SuS Haarzopf II
10.05.26 SpVg Schonnebeck II - Essener SC Preußen
10.05.26 DKSV Helene Essen - SV Borbeck
10.05.26 TuSEM Essen 1926 II - DJK SG Altenessen
10.05.26 SG Essen-Schönebeck II - AL-ARZ Libanon
10.05.26 Sportfreunde Altenessen - FC Stoppenberg

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So läuft der 26. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 03.05.2026, 12:15 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
12:15

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
15:00

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
15:30

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
15:00

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
13:30

Heute, 19:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
19:30

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
11:00

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
13:30

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

27. Spieltag
10.05.26 ESC Rellinghausen II - TuS Holsterhausen
10.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - FSV Kettwig
10.05.26 NK Croatia Essen - TGD Essen-West
10.05.26 TuS Essen-West 81 - Fortuna Bredeney
10.05.26 Alemannia Essen - Teutonia Überruhr
10.05.26 DJK Adler Union Frintrop II - Bader SV 91 II
10.05.26 Preußen Eiberg - SC Frintrop 05/21
10.05.26 SV Leithe - SuS Niederbonsfeld

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