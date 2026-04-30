Sechs-Punkte-Spiel beim ESC Preußen, Türkiyemspor und Eiberg im Fokus

Der ESC Preußen empfängt die SF Altenessen für ein Sechs-Punkte-Spiel. – Foto: UR-Pictures

Der Spitzenkampf in beiden Gruppen hat es weiter in sich. In Gruppe 1 bleibt der SV Borbeck weiter im Mix, hat als nächstes den FC Karnap vor der Brust. Auch AL-ARZ Libanon wird den Druck nach oben beibehalten wollen. Das Team von Ibrahim Ramadan empfängt TuSEM Essen II. Zuvor muss sich der SC Türkiyemspor Essen gegen den DKSV Helene Essen beweisen. Im Tabellenkeller brauchen die Sportfreunde Altenessen einen dringenden Dreier, um sich wieder dem rettenden Ufer zu nähern. Dort steht der ESC Preußen, der passenderweise die Sportfreunde am kommenden Spieltag empfängt.

In Gruppe 2 wird Fortuna Bredeney versuchen den Tabellenführer Preußen Eiberg zu ärgern. Das kämen besonders Verfolger Alemannia Essen entgegen, der zuvor gegen die DJK Adler Union Frintrop II bestehen will.