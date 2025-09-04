Sechs-Punkte-Spiel! "Alles andere als ein Sieg ist nicht akzeptabel"

Der Druck steigt, die Worte sind klar: Wenn der SV Teutonia Groß Lafferde am Sonntag um 15 Uhr den VfL Leiferde empfängt, geht es um mehr als nur drei Punkte. „Ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Kapitän Tim Paul vor dem Duell der beiden Kellerkinder in der Bezirksliga 2 Braunschweig. Während Leiferde mit einem überzeugenden 5:0 gegen Arminia Vechelde zuletzt ein Lebenszeichen aussendete, steht die Teutonia nach vier Spieltagen mit null Punkten und einem desolaten Torverhältnis von 1:17 auf dem vorletzten Tabellenplatz.
Die jüngste 1:6-Niederlage beim souveränen Spitzenreiter Lehndorfer TSV offenbarte erneut die Defizite, die das Team von Trainer Max Biehl aktuell begleiten. Zwar gelang Hendrik Zobjack in der 74. Minute der erste Saisontreffer, doch selbst dieser wurde später durch ein Eigentor zum 1:5 wieder wettgemacht.
Leiferde hingegen feierte am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg und dürfte mit Rückenwind nach Groß Lafferde reisen. Vor allem Angreifer Luca Pospiech mit zwei Treffern war beim deutlichen Erfolg gegen Vechelde kaum zu stoppen. Dass dieses Ergebnis nicht überbewertet wird, dafür sorgt Kapitän Paul: „Auch wenn Vechelde angenockt war, wird das denen sicherlich guttun. Aber das ist uns völlig egal – wir spielen zu Hause, wir müssen punkten.“
Die Ausgangslage vor dem 5. Spieltag:
SV Teutonia Groß Lafferde: 0 Punkte, 1:17 Tore, Tabellenplatz 15
VfL Leiferde: 4 Punkte, 5:10 Tore, Tabellenplatz 11
Letztes Ergebnis Teutonia: 1:6 bei Lehndorf
Letztes Ergebnis Leiferde: 5:0 gegen Vechelde
Der Ton wird rauher, die Geduld schwindet. Nach dem schwierigen Auftaktprogramm erwartet die Teutonia nun erstmals einen Gegner auf Augenhöhe – zumindest tabellarisch. „Wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand“, sagt Paul. „Aber wir wussten vorher, dass es ein schwieriger Saisonstart wird.“
Dennoch: Gegen Leiferde zählt nur ein Sieg. Alles andere würde das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz bedeuten – und den Fehlstart weiter zementieren. Die Mannschaft ist sich ihrer Lage bewusst. Ob sie daraus auch die richtigen Schlüsse zieht, wird sich am Sonntag auf dem heimischen Rasen zeigen.