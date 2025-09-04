– Foto: Friedhelm Brauner

Sechs-Punkte-Spiel! "Alles andere als ein Sieg ist nicht akzeptabel" Teutonia Groß Lafferde vor Heimspiel gegen Leiferde unter Zugzwang

Der Druck steigt, die Worte sind klar: Wenn der SV Teutonia Groß Lafferde am Sonntag um 15 Uhr den VfL Leiferde empfängt, geht es um mehr als nur drei Punkte. „Ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Kapitän Tim Paul vor dem Duell der beiden Kellerkinder in der Bezirksliga 2 Braunschweig. Während Leiferde mit einem überzeugenden 5:0 gegen Arminia Vechelde zuletzt ein Lebenszeichen aussendete, steht die Teutonia nach vier Spieltagen mit null Punkten und einem desolaten Torverhältnis von 1:17 auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Die jüngste 1:6-Niederlage beim souveränen Spitzenreiter Lehndorfer TSV offenbarte erneut die Defizite, die das Team von Trainer Max Biehl aktuell begleiten. Zwar gelang Hendrik Zobjack in der 74. Minute der erste Saisontreffer, doch selbst dieser wurde später durch ein Eigentor zum 1:5 wieder wettgemacht. Leiferde hingegen feierte am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg und dürfte mit Rückenwind nach Groß Lafferde reisen. Vor allem Angreifer Luca Pospiech mit zwei Treffern war beim deutlichen Erfolg gegen Vechelde kaum zu stoppen. Dass dieses Ergebnis nicht überbewertet wird, dafür sorgt Kapitän Paul: „Auch wenn Vechelde angenockt war, wird das denen sicherlich guttun. Aber das ist uns völlig egal – wir spielen zu Hause, wir müssen punkten.“

Die Ausgangslage vor dem 5. Spieltag: SV Teutonia Groß Lafferde: 0 Punkte, 1:17 Tore, Tabellenplatz 15

VfL Leiferde: 4 Punkte, 5:10 Tore, Tabellenplatz 11

Letztes Ergebnis Teutonia: 1:6 bei Lehndorf

Letztes Ergebnis Leiferde: 5:0 gegen Vechelde