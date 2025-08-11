Sechs-Punkte-Sonntag beim SV Bokeloh

Dieser Sonntag war ein echtes Fußballfest in Bokeloh: Sowohl die Erste als auch die Zweite Mannschaft holten vor heimischem Publikum drei Punkte – und damit einen perfekten „Sechs-Punkte-Sonntag“.

SV Bokeloh II – SG Hülsen/Westerloh-Flechum 5:1 (1:0)

Im ersten Spiel des Tages legte unsere Zweitvertretung den Grundstein. Die Anfangsphase war noch ausgeglichen, doch in der 18. Minute sorgte Hubi nach Flanke von Conny mit einem Abschluss ins kurze Eck für die Führung. Nach dem Seitenwechsel spielten die Bokeloher wie entfesselt: • 49. Min: Langer Ball auf Melle, Querpass auf Mirko – 2:0. • 63. Min: Melle selbst zum 3:0. • 70. Min: Wieder Melle als Vorbereiter, Mirko mit seinem zweiten Treffer – 4:0. • Die Gäste verkürzten in der 77. Minute, doch Grothues stellte kurz vor Schluss nach einer Ecke den Endstand her. Ein starker Auftritt, der Lust auf mehr macht! SV Bokeloh I – SV Surwold I 3:0 (1:0)

Anschließend empfing unsere Erste den Bezirksliga-Absteiger und Aufstiegsfavoriten SV Surwold. Die Gäste starteten druckvoll, hatten früh eine Großchance, doch Simon Bruns rettete auf der Linie. Nach einer halben Stunde kam Bokeloh besser ins Spiel: • 35. Min: Robin Bürschen trifft per direkt verwandeltem Freistoß – 1:0. • 56. Min: Niels Asmeier erhöht nach Robin-Vorlage und abgeklärtem Abschluss auf 2:0. • 90.+: Nach starker Vorarbeit von Ben Reisiger schnürt Niels seinen Doppelpack zum 3:0-Endstand. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und frischem Wind von der Bank ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner. SV Bokeloh III – SV Neuringe II 2:3

Bereits am Freitag unterlag unsere Dritte knapp mit 2:3 – Kopf hoch, Jungs! Der Einsatz hat gestimmt.