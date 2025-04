Sechs-Punkte-Osterfest hievt Neukirchen auf die 3

Steigen wir noch hinab in den Tabellenkeller. Bergsteig und Rosenberg also beide am Wochenende ohne Ertrag, auch der SV Raigering II (13./14 - 2:5 in Ammerthal) sammelte nichts Zählbares, so traten die Schlußlichter allesamt auf der Stelle. Sorgenbehaftet davor rangiert weiterhin der TSV Kümmersbruck (11./21 - 1:3 gegen Großalbershof), während der SV Kauerhof (10./23) beim 1:0 in Schmidmühlen "Big Points" sammelte und den Keil zum Rele-Platz auf fünf Zähler Dicke anschwellen ließ.

Ein später Doppelschlag innerhalb von sechzig Sekunden brachte die Gäste auf die Siegerstrasse. Dabei sind beide Trainer der gleichen Meinung, dass der Dreier für die Gäste verdient war, wie sie in den folgenden Statements erklären:

"Neukirchen hat verdient gewonnen. Es sollen hierbei keine Ausreden gelten, weder fehlende Spieler, noch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung. Nachdem wir eine ordentliche erste Halbzeit spielen, schaffen wir es in der zweiten nicht, daran anzuknüpfen. Leider viele Ungenauigkeiten und Fehlpässe. Auch war der Gegner bereit, mehr zu investieren, um am Ende verdient als Sieger vom Platz zu gehen", so das Resümee von DJK-Coach Oliver Eckl.

"Ich bin überaus zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft in Ensdorf. Wir konnten wieder einige Ausfälle kompensieren und meine Jungs waren speziell im zweiten Durchgang dem Gegner sowohl spielerisch und insbesondere auch läuferisch überlegen. Da muss ich meiner Mannschaft nur zwei Tage nach dem schweren Nachholspiel in Rosenberg ein großes Kompliment machen! Am kommenden Wochenende steht das extrem schwere Spiel im Derby gegen SV Kauerhof an. Dabei freuen wir uns besonders auf unsere Einlaufkinder von der G-Jugend! Vor hoffentlich wieder sehr guter Zuschauerkulisse wollen wir unseren Fans zuhause wieder attraktiven Fußball bieten", so ein sehr zufriedener FCN-Trainer Christian Ringler.

Tore: 0:1 Manuel George (12.), 1:1 Benedikt Singer (29.), 1:2 Finn Aures (83.), 1:3 Nick Hartmann (84.) - Schiedsrichter: Imri Emini - Zuschauer: 150