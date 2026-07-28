Sechs Punkte nach zwei Spielen: FCU empfängt Kirchheimer SC

Zusammenhalt: „Wenn die Mannschaft die Dinge gut macht, dann kann sie sich auch extrem belohnen“, sagt KSC-Trainer Riedmüller. – Foto: Dieter Michalek

Nach den ersten beiden Spieltagen ist Unterföhring der einzige Landesligist, der die vollen sechs Punkte einsackte. In den beiden Heimspielen gelangen der Truppe von Andreas Faber satte neun Tore. Die beiden neuen Angreifer Daniel Gaedke und Erik Baer haben sich mit je zwei Toren perfekt eingeführt. Und das Duo ist ja nur die Speerspitze eines seit der ersten Minute funktionierenden Kollektivs.

Nur weil zwei Vereine nicht weit voneinander entfernt liegen, ist es noch kein Derby. In der Landesliga gibt es regelmäßige Treffen des FC Unterföhring und des Kirchheimer SC, aber eben keine besonderen Bindungen. Diesen Dienstag fahren die Kirchheimer nach Unterföhring (19.30 Uhr, Stadion Bergstraße) und sind der nächste Prüfstein für die Mannschaft der Stunde.

Trainer Andreas Faber kommt die Englische Woche ganz gelegen, weil er Fragen nach einem Traumstart oder großen Zielen vom Tisch wischen kann: „Die Spiele gegen Kirchheim und in Grünwald sind echte Prüfsteine. Danach wissen wir wirklich, wo wir stehen.“ Hallbergmoos und Grünwald gelten als Meisterkandidaten hinter dem Topfavoriten Türkgücü. Faber warnt allerdings, dass Kirchheim immer ein unangenehmer Gegner ist. Er weiß aber auch, dass man sich mit einer bärenstarken Leistung wie gegen Hallbergmoos und dieser Mentalität in der Mannschaft vor Nichts und Niemandem verstecken muss.

Kirchheim reist an der Bergstraße an mit einem 0:3 gegen Türkgücü München. Der neue KSC-Trainer Maximilian Riedmüller sagt aber auch, dass diese Partie anders hätte ausgehen können. „Bei uns wären auch sechs Punkte drin gewesen.“ In Unterföhring geht es nicht um Wiedergutmachung oder Ähnliches, „sondern einfach nur um das nächste Punktspiel“. Und da gilt wieder die allgemeine Formel: „Wenn die Mannschaft die Dinge gut macht, dann kann sie sich auch extrem belohnen.“

Der Trainer und Torwart Maximilian Riedmüller ist dann gefragt, wenn Unterföhring den Ball zur Tormaschine Daniel Gaedke durchbringt. Die beiden Herren kennen sich als Ismaninger Torjäger Gaedke und Heimstettner Keeper Riedmüller. „Um mich geht es nicht“, sagt der Trainer lächelnd, „diese Zeiten sind vorbei, dass ich auf mich schaue. Ich nehme gerne auch einen 6:5-Sieg.“ Riedmüller macht deutlich, dass die beiden Vereine mit Elf gegen Elf die drei Punkte auskämpfen werden. In der Mitte der Englischen Woche werden beide Trainer wohl erst kurzfristig entscheiden über Rotationen in der Startelf. Möglichkeiten gibt es reichlich auf beiden Seiten. (nb)