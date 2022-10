Sechs Punkte in zwei Spielen Piesberger SV gewinnt auch gegen SVC Belm/Powe

"Durch einen Foulelfmeter sind wir durch unsere erste Offensivaktion in Führung gegangen. Belm hatte mehr Spielanteile und in der ersten Halbzeit auch die besseren Möglichkeiten. Das 2:0 kurz vor der Halbzeit hat uns natürlich extrem in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit hatten wir bis auf eine Riesenchance auch verletzungsbedingt kaum noch Entlastung und haben das Ergebnis durch eine super Einstellung gut ins Ziel gerettet,“ freute sich Coach Bastian Vietz über sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen.