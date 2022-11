Sechs Punkte in drei Tagen für Spielverein 16 Sieckmann-Efl besiegt auch SSC II - SV Wissingen zu stark für Pye -

In einem umkämpften und zerfahrenen Spiel besiegte Spielverein 16 den SSC Dodesheide II und sicherte nach dem Sieg gegen Ballsport innerhalb von drei Tagen sechs Punkte. Gegen den starken SV Wissingen hatte der Piesberger SV keine echte Siegchance und unterlag am Ende verdient mit 1:3 Toren. Die Stimmen zum Spiel:

"Ein wilder Ritt auf tiefem Untergrund mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Dank unserer Effizienz vor dem gegnerischen Tor ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. So kann es weitergehen,“ sagte und 16-Teammanager Rüdiger Heidt. SSC Co-Trainer Pascal Bruns meinte nach dem Abpfiff: "Scheiß Spiel. Die eine oder andere Entscheidung vom Schiedsrichtergespann können und müssen wir so nicht aktzeptieren. Deswegen haben wir das Spiel aber nicht verloren, letzendlich haben wir uns die Tore selber eingeschenkt. Schon wieder keine Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Abhaken, nächste Woche geht es weiter.“

"Wissingen war in der ersten Halbzeit immer den einen Schritt schneller und folgerichtig in Führung gegangen. Die zweite Halbzeit beginnen wir gut und haben den Ausgleich auf dem Fuß. Das 1:3 hat dann leider den Stecker gezogen und das Spiel war so gut wie entschieden,“ lautet das Fazit von Trainer Bastian Vietz (Pye).