Sechs Partien in 21 Tagen: Forstinning mit vollem Programm

FB Landesliga Forstinning (rot) Dzemo Sefidanoski -- vs Unterföhring – Foto: SRO

Der VfB Forstinning ist nach sechs Spieltagen in der Landesliga Südost noch ohne Niederlage. Die Partie bei der SpVgg Unterhaching II beginnt bereits um 18.30 Uhr.

Mitten in einem vollgepackten Programm steht der VfB Forstinning in der Landesliga, Gruppe Südost. Sechs Partien innerhalb von 21 Tagen muss der Neuling dank zweier englischer Wochen bestreiten. Die erste davon endete mit einem 1:1-Remis gegen den FC Unterföhring, am vergangenen Freitag, zufriedenstellend. Am heutigen Dienstagabend reist der noch immer ungeschlagene Landkreisvertreter zur SpVgg Unterhaching II und möchte seine Serie natürlich verlängern. Die Partie findet bereits um 18.30 Uhr am Sportpark 8 in Neuried statt.

Ein wenig ärgerte sich Trainer Gery Lösch in der Nachbetrachtung doch noch über die Punkteteilung gegen den FC Unterföhring. Denn während der Gast einen sehr strittigen Strafstoß aufgrund der Verortung des zudem fragwürdigen Vergehens vom Unparteiischen zugesprochen bekam, blieb ein Foulspiel in allerletzter Minute an Forstinnings Julian Kristo im Strafraum ungeahndet. „Aber es ist müßig, darüber zu diskutieren, so ist es halt. Und Unterföhring war ein guter Gegner, alles okay“, bleibt Lösch trotz allem positiv.