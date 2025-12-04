Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Sechs Oberligisten sitzen nach: Aufsteigerduell und Abstiegskampf
Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht auf alle Nachholspiele.
Die drei Nachholspiele vom 18. Spieltag schließen die witterungsbedingt unterbrochene erste Saisonhälfte ab. Nach Schnee und Frost stehen wertvolle Punkte auf dem Spiel – im Titelrennen ebenso wie im dichten Mittelfeld und im Abstiegskampf. Besonders in Bissingen erhält eine bereits nach 15 Minuten abgebrochene Partie eine zweite Bühne.
Nach dem wetterbedingten Abbruch auf glattem Kunstrasen wird die Begegnung neu angesetzt: Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17., 16 Punkte) braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Der TSV Essingen (4., 30 Punkte) reist als Spitzenteam an und will mit einem Auswärtssieg die Position in der Verfolgergruppe festigen.
Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn geht es um Richtungskorrektur vor der Pause: Türkspor Neckarsulm (11., 22 Punkte) kann mit einem Heimsieg Boden nach oben gutmachen. Der Türkische SV Singen (10., 23 Punkte) möchte seinerseits Distanz zur Gefahrenzone schaffen.
Der SV Oberachern (7., 29 Punkte) peilt nach der Witterungspause einen Arbeits-Heimsieg an, um den Platz in der ersten Tabellenhälfte zu behaupten. Der FSV Hollenbach (15., 20 Punkte) braucht auswärts Zählbares, um die Abstiegsränge auf Abstand zu halten.