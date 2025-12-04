 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Sechs Oberligisten sitzen nach: Aufsteigerduell und Abstiegskampf

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht auf alle Nachholspiele.

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Die drei Nachholspiele vom 18. Spieltag schließen die witterungsbedingt unterbrochene erste Saisonhälfte ab. Nach Schnee und Frost stehen wertvolle Punkte auf dem Spiel – im Titelrennen ebenso wie im dichten Mittelfeld und im Abstiegskampf. Besonders in Bissingen erhält eine bereits nach 15 Minuten abgebrochene Partie eine zweite Bühne.

---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
14:00live

Nach dem wetterbedingten Abbruch auf glattem Kunstrasen wird die Begegnung neu angesetzt: Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17., 16 Punkte) braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Der TSV Essingen (4., 30 Punkte) reist als Spitzenteam an und will mit einem Auswärtssieg die Position in der Verfolgergruppe festigen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTSV Singen
14:00

Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn geht es um Richtungskorrektur vor der Pause: Türkspor Neckarsulm (11., 22 Punkte) kann mit einem Heimsieg Boden nach oben gutmachen. Der Türkische SV Singen (10., 23 Punkte) möchte seinerseits Distanz zur Gefahrenzone schaffen.

Sa., 06.12.2025, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:30

Der SV Oberachern (7., 29 Punkte) peilt nach der Witterungspause einen Arbeits-Heimsieg an, um den Platz in der ersten Tabellenhälfte zu behaupten. Der FSV Hollenbach (15., 20 Punkte) braucht auswärts Zählbares, um die Abstiegsränge auf Abstand zu halten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 04.12.2025, 11:00 Uhr
Timo BabicAutor