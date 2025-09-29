Sechs Niederlagen in Folge: Tristesse beim SV Deggenau

"Ich spiele jetzt schon mehr als 30 Jahre Fußball, aber sechsmal in Folge habe ich noch nicht verloren", sagt Deggenaus Spielercoach Benjamin Schiller, der seit 2019 im Amt ist und der seit fünf Jahren Johannes Sammer als gleichberechtigten Partner an seiner Seite stehen hat. Unter dem Duo feierte der Klub aus dem Deggendorfer Stadtgebiet zwei Aufstiege und gehörte in der Spielzeit 2023/2024 sogar der Kreisliga Straubing an, die man als Rangzwölfter im Abschlussklassement allerdings nicht halten konnte. "Sogar die Abstiegssaison würde ich als erfolgreich werten, denn wir haben uns mit einem sehr kleinen Kader wacker geschlagen", meint der ehemalige Bayernliga-Verteidiger Schiller, der nun seine erste wirklich kritische Situation beim SVD mitmachen muss: "Es gibt natürlich Faktoren, die eine Rolle spielen. Mit Erik Späth und Adrianos Biller haben uns zwei Schlüsselspieler verlassen. Zudem haben Matthias Halser und Elias Walter aufgehört. Das hat uns weh getan, zumal das allesamt jüngere Spieler sind und wir bekanntlich ohnehin schon einige ältere Akteure im Team haben. Die Trainingsbeteiligung und der Fitnesszustand des einen oder anderen könnte zweifellos besser ein. Aber das Problem haben wir bestimmt nicht exklusiv - die Kreisklasse ist halt schließlich auch nur die zweitunterste Liga. Dennoch darf es uns nicht passieren, in einen solchen Negativstrudel zu geraten."







Über den fußballerischen Zenit sind sicherlich einige Kicker der Rot-Weißen. "Es ist im Fußball nicht relevant, in welcher Liga man vor 10 oder 15 Jahren gespielt hat. Erfahrung ist sicherlich ein wertvolles Gut, aber für mich sind 90 Minuten mittlerweile eine körperliche Herausforderung", erklärt Schiller, der dennoch überzeugt ist, dass seine Truppe den berühmten Bock bald umstoßen wird: "Es wird bestimmt kein Selbstläufer, aber wir werden das wieder hinbekommen. In die A-Klasse darf und wird es nicht runtergehen." Wie lange die Schiller-Ära in Deggenau noch gehen wird, steht derweil auf einem ganz anderen Blatt: "Das Verhältnis zwischen den Verantwortlichen und den Trainern ist top. Daher verlieren wir auch jetzt nicht den Kopf und machen uns allesamt sehr viele Gedanken. Irgendwann geht im Fußball alles zu Ende, auch mein Trainerzeit beim SV Deggenau. Wann das sein wird, kann ich nicht sagen. Darüber mache ich mir aktuell keine Gedanken." Am kommenden Wochenende steht für Geiger, Ebner und Kameraden derweil ein richtungsweisender Doppelspieltag auf dem Programm. Am Tag der Deutschen Einheit muss man zum Tabellenletzten FC Moos, ehe am Sonntag der aktuell einen Punkt schlechter gestellte SV Buchhofen in Deggenau aufkreuzt.