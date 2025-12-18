Sechs Neuzugänge in Wolfratshausen – „Alles dafür tun, dass wir es noch schaffen“

Viel Arbeit hatte Lulzim Kuqi in den Wochen vor Weihnachten. Jetzt präsentiert der Sportliche Leiter und künftige Trainer von Bezirksliga-Schlusslicht BCF Wolfratshausen sechs neue Spieler, vermeldet aber auch eine Reihe von Abgängen.

Als Lulzim Kuqi vor wenigen Wochen beim kriselnden Fußball-Bezirksligisten BCF Wolfratshausen die Ämter des Sportlichen Leiters und Interimstrainers übernahm, ließen forsche Ankündigungen nicht lange auf sich warten. Kurz vor Weihnachten hat der 45-Jährige seinen Worten auch Taten folgen lassen: Ein halbes Dutzend Neuzugänge mit zum Teil interessantem Hintergrund schließen sich zur Winterpause den Farchetern an.

Und auch die Trainerfrage ist inzwischen geklärt: Entgegen erster Ankündigungen macht Kuqi bis zum Saisonende weiter. „Die schwierige Aufgabe motiviert mich“, betont der zweifache Spielervater. Ursprünglich anstehende Projekte hätten sich nach hinten schieben lassen. „So habe ich keinen Zeitdruck.“ Wirklich spannend klang eine verstecke Botschaft zwischen den Zeilen, dass Kuqi auf Sicht auch auf administrativer Ebene Änderungen einläuten möchte – konkret wollte er sich aber noch nicht äußern.

Hinter dem 45-Jährigen liegen umtriebige Wochen. Er musste viel Überzeugungsarbeit leisten, um Fußballer an die Kräuterstraße zu locken. „War schon eine Mammutaufgabe“, bekennt er, schließlich sei das Budget der Flößerstädter „alles andere als gut“. Weswegen einige Kicker das Isar-Loisach-Stadion eher als Plattform nutzen wollen, um höherklassig auf sich aufmerksam zu machen. „Ich werde allen die Türen öffen, wenn sie sich in den Vordergrund spielen“, stellt Kuqi klar. Gilt freilich in erster Linie für zwei Talente: Marcel Kroczek kommt vom FC Deisenhofen, spielte zuvor im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Bayern München und soll als Linksaußen für Wirbel sorgen. Daniel Sangermano durchlief das NLZ der SpVgg Unterhaching und ist als Stürmer und Zehner einsetzbar. Vom 1. FC Passau kommt Pedro Sumbo Everaldo: Der 21-Jährige ist ein großgewachsener Innenverteidiger und hat bereits Einsätze in der Landesliga Niederbayern auf dem Buckel, war überdies kurzzeitig Profi in Tschechien.

„Stark im Eins-gegen-eins“ soll indes Mohamed Karim sein. Den 21-Jährigen kennt Kuqi aus seiner Zeit beim TSV 1860 München III. Karim kann als Spielmacher oder am rechten Flügel eingesetzt werden. Der 23-jährige Defensivspieler Emanuel Jehova war zuletzt bei Türk Spor Allach, TSV Ottobrunn und SV Lohhof aktiv. Mit Manuel Mähl (27) kommt ein hoch aufgeschossener Tormann aus der Vierten der Münchner Löwen. Dem Sextett an Neuzugängen stehen die Abgänge von Noah Praczek, Juri Falch, Engin Torunoglu und Erblin Deskaj gegenüber.

Kuqi ist einerseits „zuversichtlich“, eine konkurrenzfähige Equipe geformt zu haben. Er ist aber auch Realist genug, um zu wissen, dass der Rückstand von zehn Zählern auf den ersten Relegationsplatz kein Pappenstil ist. „Die Ausgangslage ist alles andere als gut“, räumt der BCF-Coach ein. Sie war aber vor kurzem noch fraglos ungünstiger: „Die Neuen werden brennen und alles dafür tun, dass wir es noch schaffen.“