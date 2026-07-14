Sechs Neuzugänge für die SpVgg Andelsbach

(v.l.n.r.: Marcel Fassnacht, Rocco Iapello, Christian Schiewe, Kevin Mamaj, Leon Eckert, Luca Delpho) – Foto: Verein

Die Spielvereinigung aus Hänner, Rotzel und Luttingen vermeldet für die neue Kreisliga A Saison Zuwachs. Das neue Trainer Duo um Fabian Goering und Elias Willmann kann die Saison 2026/2027 mit sechs neuen Spielern planen.

Vom SV Blau-Weiss Murg kommt mit Luca Delpho ein 19 Jähriges Mittelfeld-Talent. Bereits Ende letzte Saison konnte er die Mannschaft kennenlernen und hat im Training einen positiven Eindruck hinterlassen. Mit Kevin Mamaj (26) und Rocco Iapello (33) wechseln zwei erfahrene Spieler vom SV Dogern zur Spielvereinigung. Die beiden Außenspieler werden zukünftig das Spiel der Andelsbacher in Sturm und Abwehr bereichern.

Ein alter Bekannter stößt mit Christian Schiewe zur Mannschaft hinzu. Der 33 Jährige Innenverteidiger war in der Vergangenheit bereits für den FC Rotzel aktiv und hat zuletzt für die Reserve des SV 08 Laufenburg gespielt. Zudem feiert mit Leon Eckert ein vielseitig einsetzbarer Spieler sein Comeback bei Andelsbach. Der 23 jährige hatte letzte Saison ausgesetzt. Nicht ganz neu im Kader ist außerdem Marcel Fassnacht. Der 31 Jährige Defensivspieler zog Anfang Jahr aus Karlsruhe an den Hochrhein und kam bereits in der Rückrunde für die Spielvereinigung zum Einsatz.



