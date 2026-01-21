Einen Kurzauftritt hatte Denis Widmann (l.) bei den Murnauern. Jetzt unterstützt er die Ohlstädter. – Foto: Oliver Rabuser

Sechs neue Kräfte sollen den SV Ohlstadt vor dem Abstieg retten SV Ohlstadt vor Rückrunde

Der SV Ohlstadt überwintert auf einem Relegationsplatz. Zwei Neuzugänge und vier Rückkehrer sollen im Kampf um den Klassenerhalt helfen.

Ohlstadt – Knapp 80 Trainingseinheiten absolvierten die Kicker des SV Ohlstadt im Kalenderjahr 2025, flankiert von 46 Pflichtspielen. „Für Amateure ganz schön happig“, bekräftigt Anton Geiger. Zumal es nach der erfolgreichen Aufstiegsrelegation praktisch nahtlos in der Bezirksliga Süd weiterging. Die zweimonatige Auszeit schuf nun frische Kräfte. Mental wie physisch. „Eine vernünftige Pause war wichtig“, stellt Coach Geiger vor dem Start in die Vorbereitung diese Woche klar. „Jetzt haben wir die gleichen Bedingungen wie die Konkurrenz.“ Die brauchen sie. Zwar überwinterte der SVO auf dem besten der vier Relegationsplätze. Mehr als vermeintlich leichtere Gegner in der Doppel-Aussscheidung Ende Mai gibt es dafür aber nicht. Einer, maximal zwei Nichtabstiegsplätze sind in Reichweite.

Zwei Neuzugänge und vier Rückkehrer sollen beim Unterfangen Klassenerhalt helfen. Nach Erolind Kamaj (wir berichteten) kommt ein zweiter Transfer. Erneut ein Kicker vom TSV Murnau. Denis Widmann ist für sämtliche Positionen im Defensivbereich prädestiniert. „Mit ihm bekommen wir etwas Erfahrung rein, er ist körperlich robust und zweikampfstark“, betont Geiger. Der Kontakt kam eher zufällig zustande. Widmanns Freundeskreis hat Schnittmengen mit jenem des derzeit verletzten Michael Guglhör. Ab vergangenen August schaute der Seehauser immer mal wieder im Training vorbei, ziemlich bald sogar dauerhaft. „Er passt vom Typ gut rein“, urteilt Geiger. Womöglich hätte Widmann schon früher beim SVO mithelfen können. Doch war er im Sommer einmalig für die Murnauer in der Vorbereitung aktiv. Die Statuten sehen innerhalb eines sechsmonatigen Zyklus eine Transferentschädigung für den abgebenden Klub vor. Für den SVO von jeher ein unliebsames Thema, erst recht mit Blick auf die Rivalität der Nachbarn. Geiger aber hebt Widmanns Qualitäten hervor, will nicht, dass sich die personellen Defensivprobleme aus der Vorrunde wiederholen. Nicht nur einmal mussten Spieler auf ungewohnten Positionen auflaufen. Das soll auch ein sich lichtendes Lazarett verhindern.