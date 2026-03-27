Sechs Neue für Pier-Schophoven: Qualität, Erfahrung und junge Energie

Beim FC Victoria Pier-Schophoven nimmt die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter Fahrt auf. Mit Delschad Eido Ilias, Waleed Alfahl, Marc Zuber, Jonas Brünner, Duraid Ilias und Stephan Wiater hat der Verein zuletzt sechs weitere Personalien vorgestellt und damit den eingeschlagenen Weg konsequent fortgesetzt. Die Neuzugänge verteilen sich auf mehrere Mannschaftsteile und bringen unterschiedliche Profile mit.

Auffällig ist dabei vor allem die Mischung aus Erfahrung und junger Wildheit. Mit Stephan als spielendem Co-Trainer und Delschad kommen zwei Akteure hinzu, die viel Routine aus dem Amateurfußball mitbringen und der Mannschaft Stabilität geben sollen. Gleichzeitig stehen mit Waleed (21), Jonas (22) und Duraid (26) auch Spieler für Energie, Entwicklungspotenzial und neue Dynamik im Kader. Genau diese Verbindung aus erfahrenen Spielern und hungrigen jüngeren Kräften soll ein wichtiger Baustein für die neue Mannschaft werden.