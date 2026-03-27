Sechs Neue für Pier-Schophoven: Qualität, Erfahrung und junge Energie

Beim FC Victoria Pier-Schophoven nimmt die Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter Fahrt auf. Mit Delschad Eido Ilias, Waleed Alfahl, Marc Zuber, Jonas Brünner, Duraid Ilias und Stephan Wiater hat der Verein zuletzt sechs weitere Personalien vorgestellt und damit den eingeschlagenen Weg konsequent fortgesetzt. Die Neuzugänge verteilen sich auf mehrere Mannschaftsteile und bringen unterschiedliche Profile mit.
Auffällig ist dabei vor allem die Mischung aus Erfahrung und junger Wildheit. Mit Stephan als spielendem Co-Trainer und Delschad kommen zwei Akteure hinzu, die viel Routine aus dem Amateurfußball mitbringen und der Mannschaft Stabilität geben sollen. Gleichzeitig stehen mit Waleed (21), Jonas (22) und Duraid (26) auch Spieler für Energie, Entwicklungspotenzial und neue Dynamik im Kader. Genau diese Verbindung aus erfahrenen Spielern und hungrigen jüngeren Kräften soll ein wichtiger Baustein für die neue Mannschaft werden.
Auch die Qualität der bisherigen Neuzugänge ist klar erkennbar. Marc erweitert die Möglichkeiten im Angriff, Jonas bringt Flexibilität auf den Außenbahnen mit, Duraid soll der Defensive zusätzliche Optionen geben, Waleed dem Mittelfeld Energie verleihen, Delschad steht für Präsenz und Spielverständnis in der Abwehr, und Stephan übernimmt sogar Verantwortung in Doppelfunktion auf und neben dem Platz. Damit wächst in Pier Schritt für Schritt ein Kader, der nicht nur breiter, sondern auch variabler und in mehreren Bereichen besser aufgestellt ist.
Klar ist aber auch: Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen. Weitere Neuzugänge sind bereits in Planung, sodass der Neuaufbau bei der Victoria in den kommenden Wochen weiter Form annehmen dürfte. Die bisher vorgestellten Personalien zeigen jedenfalls schon jetzt, dass der Verein an einer ambitionierten und schlagkräftigen Mannschaft für die kommende Spielzeit arbeitet.
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