Sechs Neue für HEBC vor dem BVB-Highlight

Bei HEBC Hamburg gibt es weitere Bewegung im Kader. Der Oberligist hat sechs Zugänge vorgestellt und damit kurz nach dem Saisonstart noch einmal mehrere Personalien öffentlich gemacht. Kalle Plöchinger, Magnus Nagel, Oliver Schwarz, Phillip Onnen, Elija Sinemus und Bob Adeh tragen künftig das lila Trikot.
Sportlich läuft die neue Saison der Oberliga Hamburg für HEBC bislang wechselhaft. Zum Auftakt gab es ein 0:3 gegen den Niendorfer TSV, am 2. Spieltag folgte aber ein 2:0 bei Aufsteiger Concordia Hamburg. Nach zwei Partien steht HEBC mit drei Punkten auf Platz zwölf. Über allem schwebt zudem das große Highlight: Am 1. September trifft der Klub im Volksparkstadion in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund.
Zwischen den Pfosten bekommt HEBC Verstärkung von der TuS Dassendorf. Plöchinger wechselt vom Oberliga-Rivalen nach Eimsbüttel und erweitert die Torwartgruppe. Dassendorf gehört auch in dieser Saison wieder zu den ambitionierten Klubs der Liga, entsprechend bringt der Torhüter Erfahrung aus einem anspruchsvollen Umfeld mit.
Auch in der Defensive legt HEBC nach. Nagel kommt vom Niendorfer TSV und ist als Innenverteidiger eingeplant. Damit wechselt er von jenem Klub, gegen den HEBC am 1. Spieltag noch eine klare 0:3-Niederlage kassiert hatte.
Schwarz ist ebenfalls Innenverteidiger und lief zuletzt für den VfB Fortuna Chemnitz auf. Mit Onnen begrüßt HEBC einen weiteren Verteidiger im Team. Er kommt vom VfB Oldenburg.
Für das offensive Mittelfeld wechselt Sinemus von FK Nikola Tesla zu HEBC. Tesla sorgte am 1. Spieltag mit dem 3:1 beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt für eine der frühen Überraschungen der Saison. Sinemus soll nun in Eimsbüttel Akzente im Spiel nach vorne setzen.
Dazu kommt Adeh als Stürmer. Er spielte zuletzt für den SV Hemelingen und erweitert die Optionen im Angriff. Damit verteilen sich die sechs Zugänge klar über mehrere Mannschaftsteile: Tor, Innenverteidigung, defensive Breite, offensives Mittelfeld und Sturm.
Für HEBC kommt die Kaderbewegung in einer besonderen Phase. Nach dem deutlichen Fehlstart gegen Niendorf gelang mit dem 2:0 bei Concordia direkt die Reaktion. In der Tabelle steht HEBC nach zwei Spieltagen im Mittelfeld, hat aber schon früh gezeigt, wie eng Anspruch und Alltag in dieser Liga beieinanderliegen können.
Die kommenden Wochen bleiben anspruchsvoll. In der Oberliga geht es darum, Stabilität zu finden und den Schwung aus dem Auswärtssieg mitzunehmen. Gleichzeitig rückt das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund immer näher. Für Spieler, Verein und Umfeld wird der Abend im Volksparkstadion ein Ausnahmeereignis.
Die neuen Personalien erhöhen nun die Breite im Kader. Gerade mit Blick auf Liga, Pokal und die besondere Belastung rund um das BVB-Spiel kann das wichtig werden. HEBC hat den Saisonstart hinter sich, die ersten Punkte geholt - und nun auch personell noch einmal nachgelegt.
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