Sechs Neue für HEBC vor dem BVB-Highlight HEBC Hamburg hat sechs weitere Zugänge für die Oberliga Hamburg vorgestellt. Am 1. September wartet im Volksparkstadion das DFB-Pokal-Highlight gegen Borussia Dortmund. von red · Heute, 23:09 Uhr · 0 Leser

HEBC rüstet auf. – Foto: Lebin Philip

Bei HEBC Hamburg gibt es weitere Bewegung im Kader. Der Oberligist hat sechs Zugänge vorgestellt und damit kurz nach dem Saisonstart noch einmal mehrere Personalien öffentlich gemacht. Kalle Plöchinger, Magnus Nagel, Oliver Schwarz, Phillip Onnen, Elija Sinemus und Bob Adeh tragen künftig das lila Trikot.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Sportlich läuft die neue Saison der Oberliga Hamburg für HEBC bislang wechselhaft. Zum Auftakt gab es ein 0:3 gegen den Niendorfer TSV, am 2. Spieltag folgte aber ein 2:0 bei Aufsteiger Concordia Hamburg. Nach zwei Partien steht HEBC mit drei Punkten auf Platz zwölf. Über allem schwebt zudem das große Highlight: Am 1. September trifft der Klub im Volksparkstadion in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund. Plöchinger kommt von der TuS Dassendorf Zwischen den Pfosten bekommt HEBC Verstärkung von der TuS Dassendorf. Plöchinger wechselt vom Oberliga-Rivalen nach Eimsbüttel und erweitert die Torwartgruppe. Dassendorf gehört auch in dieser Saison wieder zu den ambitionierten Klubs der Liga, entsprechend bringt der Torhüter Erfahrung aus einem anspruchsvollen Umfeld mit.

Auch in der Defensive legt HEBC nach. Nagel kommt vom Niendorfer TSV und ist als Innenverteidiger eingeplant. Damit wechselt er von jenem Klub, gegen den HEBC am 1. Spieltag noch eine klare 0:3-Niederlage kassiert hatte. Zwei Verteidiger und ein Offensivspieler Schwarz ist ebenfalls Innenverteidiger und lief zuletzt für den VfB Fortuna Chemnitz auf. Mit Onnen begrüßt HEBC einen weiteren Verteidiger im Team. Er kommt vom VfB Oldenburg.