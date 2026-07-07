Sechs Neue für die Spielzeugstädter

Bild (v.l.n.r.): Lutz Krüger (1. Vostand; Lionel Cyrill Fritsche, Nick Sauerteig, Justin Elschner, Henrik Vogel, Tim Schymura, Louis Göhring (sportlicher Leiter 1. Mannschaft) – Foto: © 1. FC Sonneberg 2004

Fünf der insgesamt sechs Neuzugänge sind zwischen 17 und 22 Jahre alt und wollen sich nun auf Landesklassen-Niveau beweisen. Ergänzt wird das Quintett von einem erfahrenen Akteur, der innerhalb der Sonneberger Stadtgrenzen den Verein wechselt.

Den Kern der Transferoffensive bilden jedoch fünf Nachwuchsspieler aus der Region, denen der Verein den nächsten Entwicklungsschritt zutraut.

Mit Tim Schymura (28) stößt der einzige Neuzugang im besten Fußballalter zum FC. Der Außenspieler verbrachte seine gesamte bisherige Laufbahn bei der SG 1951 Sonneberg am Wolkenrasen und wagt nun den Wechsel ins Städtische Stadion. Auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar, bringt Schymura neben seiner Vielseitigkeit vor allem Erfahrung, Einsatzbereitschaft und eine kompromisslose Spielweise mit. Eigenschaften, die der jungen Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen sollen.

Auch Lionel Cyrill Fritsche (19) möchte sich eine Liga höher beweisen. Der Mittelfeldspieler wechselt von der SG Mengersgereuth-Hämmern/FSV 06 Rauenstein nach Sonneberg und machte in der vergangenen Kreisliga-Saison mit zehn Treffern in 20 Spielen auf sich aufmerksam. Trotz seiner Flexibilität sieht der 19-Jährige seine Stärken vor allem im zentralen Mittelfeld.

Mit Justin Elschner (22) schließt sich ein variabel einsetzbarer Offensivspieler den Spielzeugstädtern an. Ausgebildet bei der JFG Rödental und dem FC Coburg, sammelte er im Herrenbereich zunächst Erfahrungen beim FC Coburg II, ehe er zuletzt für den SV Türkgücü Neustadt auflief. Seine Dynamik und Torgefahr sollen das Offensivspiel des FC bereichern.

Mit Henrik Vogel (18) kehrt zudem ein bekanntes Gesicht zurück. Bereits in der B- und A-Jugend spielte er unter dem heutigen Cheftrainer Roberto Benn, ehe er sich seinem Heimatverein FC Blau-Weiß Schalkau anschloss. Dort entwickelte er sich sofort zum Leistungsträger und hatte entscheidenden Anteil am Aufstieg in die Kreisoberliga. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung.

Der jüngste Neuzugang ist Nick Sauerteig (17). Das Nachwuchstalent trainiert bereits seit geraumer Zeit regelmäßig mit der ersten Mannschaft und wusste dabei zu überzeugen. Da Sauerteig erst Ende September volljährig wird, ist er ab diesem Zeitpunkt für den Herrenbereich spielberechtigt. Im Verein traut man ihm langfristig den Sprung zum festen Bestandteil der ersten Mannschaft zu.

Komplettiert wird das Sextett durch Leon Krempel (19). Der Defensivspieler lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für den SG-Partner FC Blau-Weiß Heubisch auf und möchte sich nun auf höherem Niveau empfehlen. Mit Ehrgeiz und hoher Trainingsbereitschaft will er den Konkurrenzkampf in der Defensive weiter anheizen.

Für den Sportlichen Leiter Louis Göhring spiegeln die Verpflichtungen die Ausrichtung des Vereins wider: „Mit den sechs Neuzugängen setzen wir den eingeschlagenen Weg konsequent fort. Junge, hungrige Spieler mit Entwicklungspotenzial treffen auf erfahrene Akteure, die Verantwortung übernehmen können. Wir blicken optimistisch auf die bevorstehende Saison und freuen uns darauf, die Neuzugänge erstmals im Trikot der Spielzeugstädter auf dem Platz zu sehen.“ Lange warten musste Göhring darauf nicht. Bereits im ersten Testspiel gegen den TSV Mönchröden (3:4) kamen alle sechs Neuzugänge erstmals im Trikot des 1. FC Sonneberg zum Einsatz und sammelten ihre ersten Minuten für die Spielzeugstädter.

Zwei Abgänge stehen fest

Neben den Zugängen muss der FC allerdings auch zwei Abgänge verkraften. Frederik Leis kehrt nach vier Jahren in der Spielzeugstadt zu seinem Heimatverein SG Sachsenbrunn/Crock zurück. Der 27-Jährige war aufgrund privater Verpflichtungen bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten nur noch unregelmäßig zum Einsatz gekommen.

Schwerer wiegt der Abschied von Philip Wittmann. Der Offensivspieler verlegt seinen Lebensmittelpunkt aus privaten und beruflichen Gründen nach Hessen und schließt sich dort dem VfR 07 Limburg an >> wir berichteten.

Der personelle Umbruch fällt damit überschaubar aus. Stattdessen setzt der 1. FC Sonneberg 2004 weiterhin auf Kontinuität und eine klare Philosophie: Junge Spieler aus der Region sollen die Möglichkeit erhalten, sich auf Landesklassen-Niveau zu entwickeln – unterstützt von erfahrenen Führungsspielern wie Tim Schymura. Ein Weg, den die Verantwortlichen auch in Zukunft konsequent weitergehen wollen.