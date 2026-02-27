Sechs Neue für den Abstiegskampf: "Wir mussten etwas tun"

– Foto: Anne Weimer

Die erste Halbserie lief für die SG Rot-Weiß Thalheim ernüchternd. Nur vier Punkte konnte der Verbandsligist aus den ersten 15 Partien der Saison einfahren. "Wir mussten etwas tun", sagt der Sportliche Leiter Raik Prielipp mit Blick auf die Kaderveränderungen im Winter. Sechs Neuverpflichtungen sollen auch das Signal senden: "Noch sind wir nicht abgestiegen."

Um die Chancen darauf zu erhöhen, haben die Thalheimer im Winter personell nachgelegt. "Uns ist in der Analyse aufgefallen, dass wir häufig hauptsächlich an unserer Unerfahrenheit gescheitert sind. Abgesehen vom 1:4 in Barleben, das war unsere schlechteste Leistung, waren wir in keinem Spiel deutlich unterlegen. Häufig waren es individuelle Fehler in der Schlussphase, die uns wichtige Punkte gekostet haben", erklärt Prielipp. Das Ziel für das Winterfenster: "Wir haben versucht, in jedem Mannschaftsteil ein bisschen mehr Erfahrung zu gewinnen, was auf dem deutschen Markt für vertretbare Konditionen relativ schwierig war."

Denn das Feld am unteren Ende der Tabelle ist relativ eng beisammen. Zum möglicherweise sicheren 14. Platz - den hat aktuell der SSV Havelwinkel Warnau inne - beträgt der Rückstand nur sechs Zähler. "Dass wir bisher erst vier Punkte geholt haben, sieht sicherlich nicht schön aus, aber noch ist was möglich", ist sich Prielipp sicher: "Wenn wir eine kleine Serie starten können, ist es machbar, den Rückstand aufzuholen."

Erfahrung, wie sie ein Paul Zimmermann mitbringt. Der 30-jährige Angreifer durchlief den Nachwuchs beim 1. FC Lokomotive Leipzig und stürmte in Sachsen zuletzt erfolgreich für den Landesklasse-Vertreter SV Lindenau. In Thalheim ist Zimmermann der zweitälteste Neuzugang des Winters: Ein Jahr älter noch ist Mittelfeldspieler Aayushmaan Chaturvedi. Der Inder lief in den vergangenen Jahren in der fünften polnischen Liga auf. Zu den Spielerprofilen:

>> Paul Zimmermann

>> Aayushmaan Chaturvedi

Etwas mehr Erfahrung in die Defensive soll Jorge Ibraima Culubali Ramos bringen. Der 25-jährige Innenverteidiger wechselte vom portugiesischen Viertligisten Desportivo Moncao zum Verbandsligisten. Ebenfalls im defensiven Bereich zu Werke geht Ivan Popov. Der 20-jährige Ukrainer lief für den VfB Merseburg schon in der Verbandsliga auf und stand zuletzt in Diensten des SV Braunsbedra in der Landesklasse. Zu den Spielerprofilen:

>> Jorge Ibraima Culubali Ramos

>> Ivan Popov

Vervollständigt wird die Riege der Thalheimer Neuzugänge von Muhammad Ali und Mohamed Haytham Abdulaziz Mohame. Der 25-jährige Muhammad Ali - ein Kanadier, der auch die US-Staatbürgerschaft besitzt - soll künftig im Mittelfeld die Fäden ziehen. Zuletzt spielte er für die Orlando FC Wolves semiprofessionell in den USA. Ein möglicher Abnehmer ist dagegen Mohamed Haytham Abdulaziz Mohame. Der 23-jährige Ägypter lief bereits für Westfalia Wickede in der Landesliga Westfalen sowie für den SV Blau-Weiß Farnstädt in der Landesklasse auf. Zu den Spielerprofilen:

>> Muhammad Ali

>> Mohamed Haytham Abdulaziz Mohame

Nach dem Trainerwechsel zu Kai Uwe Ziegler im Oktober und der Ergänzung des Stabs mit dem neuen Co-Trainer Thomas Trost (zuvor SG Ramsin) hat der Verbandsligist nun auch im Kader noch einmal vieles probiert. "Wir wollen am Ende nicht sagen, dass wir nicht zumindest alles versucht haben", sagt Prielipp. Nun steht die neu formierte Mannschaft in der Pflicht, den Verbandsliga-Abstieg nach neun Jahren doch noch zu verhindern.