Sechs Neue für das Landesklasse-Abenteuer Mosbacher SV schließt Kaderplanung ab – Landesklasse-Neuling setzt auf Erfahrung und Perspektive. von André Hofmann · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Tomislav Renic bringt Erfahrung und Torgefahr mit nach Mosbach. – Foto: © Andreas Zais

Wenige Tage vor dem Start der Sommervorbereitung hat der Mosbacher SV 1911 seine Transferaktivitäten weitgehend abgeschlossen. Der Aufsteiger aus dem KFA Westthüringen verstärkt seinen Kader für die erste Saison in der Landesklasse Staffel 3 mit sechs Neuzugängen und sieht sich für die neue Herausforderung gut gerüstet.

Mit Guido Kehr (SG Lautertal Bischofroda), Niklas Räsner (FSV Behringen), Dominik Stöber (FC Schweina-Gumpelstadt), Bastian Stieler (FSV Eintracht Eisenach), Rückkehrer Christian „Hasi“ Haaß (SG Nessetal Wenigenlupnitz) und Tomislav Renic (FC Eisenach) setzt der MSV auf einen ausgewogenen Mix aus Erfahrung, Qualität und Entwicklungspotenzial. Während Kehr und Stöber bereits reichlich Landesklasse-Erfahrung mitbringen, sorgte Räsner in den vergangenen beiden Spielzeiten mit insgesamt 40 Ligatreffern für Furore. Stieler gilt als vielversprechendes Offensivtalent, das bereits regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainiert, und mit Haaß kehrt ein langjähriger Leistungsträger zwischen die Pfosten zurück. Zudem konnte mit Tomislav Renis ein Offensivspieler verpflichtet werden, der im Nachwuchs bei Rot-Weiß Erfurt und FSV Zwickau kickte und beim FC Eisenach einst Thüringenliga spielte. Aufstiegstrainer René Deubner zeigt sich mit der bisherigen Kaderplanung zufrieden. „Mit den sechs Neuzugängen und aktuell 25 Spielern sind wir gut aufgestellt. Dazu haben wir noch vier oder fünf Jungs, die im Notfall aushelfen würden“, sagt der Coach. Ganz beendet seien die Planungen allerdings noch nicht: „Wir sind noch mit zwei bis drei weiteren Kandidaten in Gesprächen, werden aber nichts übers Knie brechen.“

Nun gelte es vor allem, die Neuzugänge schnell zu integrieren. „Wir wollen alle Neuen so schnell wie möglich mit der MSV-DNA anstecken. Hasi trägt sie natürlich schon in sich“, erklärt Deubner. Gleichzeitig weiß der Trainer, dass die Abgänge verdienter Spieler schmerzen - Mike Zimmernann (Laufbahnende), Julian Bindel (Laufbahnende), Andy von Roda (Laufbahnende) und Johann Steffan (Mechterstädt). „Andy, Julian, Johann und Mike waren prägende Gesichter unseres Erfolgs der vergangenen Jahre. Man kann solche Spieler nicht ersetzen. Unsere Neuzugänge sollen aber auch gar nicht mit ihnen verglichen werden. Jeder bringt seine eigenen Stärken mit und genau deshalb passen sie zu uns.“

Kämpfen und demütig bleiben... Mit Blick auf die bevorstehende Landesklasse-Saison formuliert Deubner ein klares Ziel: „Vom ersten Spieltag an werden wir erbarmungslos um den Klassenerhalt kämpfen und jeden Punkt demütig mitnehmen.“ Dafür müsse seine Mannschaft sowohl körperlich als auch mental bestens vorbereitet sein. „Die Vorbereitung wird hart und schweißtreibend. Nur mit maximaler Fitness können wir in dieser Liga bestehen. Außerdem müssen wir lernen, auch mit möglichen Negativserien positiv umzugehen.“ Trotz des Respekts vor der neuen Liga überwiegt die Vorfreude. „Ich freue mich riesig darauf, den MSV auf die erste Landesklasse-Saison vorzubereiten. Wir brauchen unsere Fans von Beginn an und wollen sie mit unseren Leistungen begeistern.“