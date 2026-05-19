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Sechs Neue: BSC wappnet sich für die neue Bezirksliga-Saison
Die Regensburger verstärken ihren Kader, der komplett zusammenbleibt, in allen Mannschaftsteilen
von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Einige neue Gesichter beim BSC Regensburg: Die sportlichen Leiter Tobias Smolarczyk (links) und Dominik Wolfrath (rechts) mit den Neuzugängen (von links) David Zisser, Maximilian Eckert, Laurenz Michel und Patric Todoran. Es fehlen Florian Schlegel und Aaron Krüger. – Foto: Verein
Die erste Bezirksliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte bleibt nicht die letzte: Mit einem Kantersieg über Prüfening konnte der BSC Regensburg den Ligaerhalt in der Bezirksliga Süd am vorletzten Spieltag fixieren. Gefühlt wöchentlich erntete die Mannschaft von den gegnerischen Trainern Lob für ihre Spielstärke. Durchaus hätte der BSC den Sack zum Klassenerhalt schon wesentlich früher zuschnüren können. Jetzt geht der Blick nach vorne. Der Verein vom Brandlberg rüstet sich für die kommende Bezirksliga-Saison. Mit Nachdruck wurde die Kaderplanung vorangetrieben. Sechs Neuzugänge hat man bereits unter Dach und Fach.
Für den Angriff sicherten sich die Schwarz-Gelben die Dienste des Burgweintinger Top-Scorers Florian Schlegel (24, wir berichteten separat). Ebenfalls vom SV Burgweinting wechseln Innenverteidiger Laurenz Michel (25) und Außenverteidiger David Zisser (21) an den Brandlberg. Beide waren Leistungsträger in ihrem alten Verein. Ein hoffnungsvoller Neuzugang ist Maximilian Eckert von der Regensburger Turnerschaft. Der großgewachsene und bullige Angreifer (26) erzielte in der abgelaufenen Kreisklasse-Saison 23 Tore.
Außerdem verstärken zwei Jungspunde die Mannschaft vom Trainerduo Klica/Verschl. Patric Todoran (17) kommt aus der Jugend des TSV Kareth-Lappersdorf, hat bereits BSC-Vergangenheit und ist für sein Alter körperlich schon sehr weit. Aaron Krüger (18) spielte zuletzt bei der Landesliga-U19 der SG Schwandorf-Ettmannsdorf und wohnt nur einen Steinwurf vom BSC-Gelände weg. Beide Youngsters trainierten in der abgelaufenen Saison schon mehrfach mit und überzeugten das Trainerteam schnell.
Alle sechs suchen künftig die Herausforderung Bezirksliga. „Wir freuen uns sehr über die Verstärkungen. Alle Jungs sind charakterlich top, zudem sehr gute Fußballer und haben Bock auf unser Projekt. Sie haben im Training einen super Eindruck gemacht. Generell ist uns genau das wichtig, denn wir wollen hungrige und entwicklungsfähige Spieler. Unser Kader für die neue Saison sieht frühzeitig sehr gut aus, sodass wir voller Vorfreude ins zweite Bezirksliga-Jahr gehen können“, so die sportliche BSC-Führung um Dominik Wolfrath und Tobias Smolarczyk unisono.
Der Bestandskader bleibt zudem komplett zusammen. Stand jetzt gibt es keine Abgänge. Dementsprechend wird der Kader einen Tick breiter. „Damit sind wir in der neuen Saison für alle Eventualitäten gerüstet, können Urlauber oder sonstige Ausfälle kompensieren“, erklärt Wolfrath, der in allen Neuzugänge nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Verstärkung sieht. Lediglich bei zwei Spielern steht ab Herbst möglicherweise eine berufliche Veränderung an. Weiterhin sind die Verantwortlichen offen für potenzielle weitere Verstärkungen. Auch die Verlängerung mit dem Trainerteam um Rudi Verschl und Nizar Klica war nur Formsache.