Sechs Neue: BSC wappnet sich für die neue Bezirksliga-Saison Die Regensburger verstärken ihren Kader, der komplett zusammenbleibt, in allen Mannschaftsteilen von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Einige neue Gesichter beim BSC Regensburg: Die sportlichen Leiter Tobias Smolarczyk (links) und Dominik Wolfrath (rechts) mit den Neuzugängen (von links) David Zisser, Maximilian Eckert, Laurenz Michel und Patric Todoran. Es fehlen Florian Schlegel und Aaron Krüger. – Foto: Verein

Die erste Bezirksliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte bleibt nicht die letzte: Mit einem Kantersieg über Prüfening konnte der BSC Regensburg den Ligaerhalt in der Bezirksliga Süd am vorletzten Spieltag fixieren. Gefühlt wöchentlich erntete die Mannschaft von den gegnerischen Trainern Lob für ihre Spielstärke. Durchaus hätte der BSC den Sack zum Klassenerhalt schon wesentlich früher zuschnüren können. Jetzt geht der Blick nach vorne. Der Verein vom Brandlberg rüstet sich für die kommende Bezirksliga-Saison. Mit Nachdruck wurde die Kaderplanung vorangetrieben. Sechs Neuzugänge hat man bereits unter Dach und Fach.

Für den Angriff sicherten sich die Schwarz-Gelben die Dienste des Burgweintinger Top-Scorers Florian Schlegel (24, wir berichteten separat). Ebenfalls vom SV Burgweinting wechseln Innenverteidiger Laurenz Michel (25) und Außenverteidiger David Zisser (21) an den Brandlberg. Beide waren Leistungsträger in ihrem alten Verein. Ein hoffnungsvoller Neuzugang ist Maximilian Eckert von der Regensburger Turnerschaft. Der großgewachsene und bullige Angreifer (26) erzielte in der abgelaufenen Kreisklasse-Saison 23 Tore.



Außerdem verstärken zwei Jungspunde die Mannschaft vom Trainerduo Klica/Verschl. Patric Todoran (17) kommt aus der Jugend des TSV Kareth-Lappersdorf, hat bereits BSC-Vergangenheit und ist für sein Alter körperlich schon sehr weit. Aaron Krüger (18) spielte zuletzt bei der Landesliga-U19 der SG Schwandorf-Ettmannsdorf und wohnt nur einen Steinwurf vom BSC-Gelände weg. Beide Youngsters trainierten in der abgelaufenen Saison schon mehrfach mit und überzeugten das Trainerteam schnell.



