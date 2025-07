Sechs Neue beim Landesligisten und weitere Veränderungen

Erman Özlen wechselt zum SV Weißenau - Erman Özlen schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SV Weißenau an und wechselt vom SV Horgenzell in unser Team. Der 35-jährige Abwehrspieler bringt viel Erfahrung und eine starke Technik mit und wird damit eine wertvolle Verstärkung für unsere Mannschaft. In seiner aktiven Laufbahn absolvierte Erman bereits über 100 Spiele in der Kreisliga A. Er spielte unter anderem für den SV Horgenzell, FC Dostluk Friedrichshafen I & II, Bodensee Türkgücü Markdorf, VfB Friedrichshafen II und den FC Friedrichshafen. Wir freuen uns auf seine ersten Einsätze im SVW-Trikot und wünschen Erman eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison!

TSV Harthausen/Scher (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

TSV Harthausen/Scher

Wir begrüßen unsere Neuzugänge Beni Regitz, Erdem Zorglu, Ben Schaberger, Lukas Bienwald, Marius Geng und Rico Vettermann. Viel Erfolg beim TSV!

FC Blaubeuren (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

FC Blaubeuren

Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass Vencel Kozul auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Blaubeuren tragen wird! Sportvorstand Bülent Aksakal: Ein ganz klarer Schlüsselspieler beim FC Blaubeuren. Vielleicht sogar der Schlüsselspieler der letzten Saison für mich. Seine hervorragende Fähigkeit am Ball, seine physische Präsenz und seine taktische Intelligenz sind bemerkenswert. Er zeigt kontinuierlich hohe Leistungen und ist in entscheidenden Momenten zuverlässig. Er ist immer 100% fokussiert und motiviert immer seine Mitspieler auf dem Platz und auch oft neben dem Platz. Nach einer so erfolgreichen Saison war es wichtig für die Konstanz unserer Mannschaft, dass Vencel im Team bleibt. Ein Leader auf und neben dem Platz. Wir sind stolz, dich weiterhin in Blau zu sehen, Vencel!

