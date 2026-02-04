Sechs Neue bei Husaria Schwedt, schwere Verletzung in der Landesliga

– Foto: Nele Ma

FC Husaria Schwedt Der FC Husaria Schwedt hat seinen Kader vor der kommenden Saison mit mehreren Neuzugängen verstärkt und setzt dabei auf eine Mischung aus Erfahrung und jungen Perspektivspielern. Neu im Team sind Stürmer Peter Krstanovic (LZV Zichow) und Jakub Paczóski (Kick Off Szczecin). Für das Mittelfeld kommen Dominik Małaczek (Tanowia Tanowo), Dominik Markuszewski (Czcibor Cedynia) sowie der defensiv orientierte Patryk Nowicki (Mieszko Mieszkowice). Zudem stößt Torhüter Jakub Dąbkowski (Odra Chojna) zur Mannschaft. Der Verein begrüßt alle Spieler offiziell und verbindet mit den Transfers die Hoffnung auf sportliche Impulse und zahlreiche starke Auftritte im Trikot von Husaria Schwedt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Großer Rückschlag für die Frauen des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen: Torjägerin Nathalie Bretschneider hat sich beim Skifahren einen Kreuzbandriss zugezogen und wurde bereits operiert. Die Angreiferin, die im Sommer 2024 von Turbine Potsdam aus der 2. Liga kam, prägte die Offensive sofort und erzielte in ihrer ersten Saison 22 Tore. In der laufenden Spielzeit stehen neun Treffer zu Buche, nun fällt sie für Monate aus. Erst zu Jahresbeginn war sie Gast im Vereinspodcast „Die Eintracht im Ohr“. Der Verein wünscht ihr eine gute Genesung und gratuliert zugleich zum Geburtstag.

+++

+++

Reichenwalde Rangers FC

Die Reichenwalde Rangers FC verstärken ihren Kader mit Niklas Lehmann. Der 27-Jährige wechselt von der SG Hangelsberg in die Kreisklasse Mitte Ostbrandenburg und bringt mehrere Jahre Erfahrung aus der Kreisoberliga mit. Im Verein gilt er als Spieler, der Reife, Stabilität und Präsenz verkörpert – Qualitäten, die einer jungen Mannschaft in engen Spielen helfen sollen. Trainer Paul Lehmann beschreibt ihn als „Puzzlestück“, das Verantwortung übernehmen und Widerstände brechen könne. Besonders seine Ballsicherheit sowie Kopfball- und Zweikampfstärke werden hervorgehoben. Künftig trägt Lehmann bei den Rangers die Rückennummer 23 und soll der Mannschaft zusätzliche Struktur geben.