Sechs Namoni-Tore für Rhenania Hamborn beim 7:6 beim SC 1920

Dass der SV Rhenania Hamborn an diesem 31. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 5 ein dickes Zeichen im Abstiegskampf setzen würde, wäre alleine schon eine Meldung wert, weil damit im Gastspiel beim Tabellensechsten SC 1920 Oberhausen so sicherlich nicht zu rechnen war. Aber wer in dieser Paarung im Vorfeld einen 7:6-Erfolg für die Gäste vorausgesagt hätte, der wäre womöglich in die Nähe einer Psychotherapie gerückt worden. Genau so endete die Partie am Sonntag aber, und einem Mann auf dem Platz schien dabei alles zu gelingen.
Blinort Namoni hatte vor dem 31. Spieltag 19 Tore auf seinem Konto, jetzt sind es 25. Sechsmal traf der 26 Jahre alte Angreifer der Rhenanen in Oberhausen, und schoss den Favoriten an diesem Nachmittag fast im Alleingang ab. Da rückt der Dreierpack des Oberhauseners Yusuf Allouche, der sonst an dieser Stelle sicherlich ein größeres Thema gewesen wäre, fast in den Hintergrund.
Das Endresultat lässt fast erahnen, dass das Spiel eine Achterbanfahrt war, doch auch der Verlauf war noch einmal spektakulär. Denn nach 24 Minuten hatte Namoni bereits viermal getroffen, es stand 4:0 für die Gäste. Doch es wäre bis zur Pause fast noch zum Ausgleich gekommen, hätte nicht auch Bünyamin Özdemir einen Treffer für die Hamborner erzielt. Mit 5:4 für die Gäste ging es in die Pause.
So torreich konnte es nicht weitergehen, doch dabei blieb es auch nicht. Namoni verwandelte nach der Pause einen Strafstoß zum 6:4, der SC 20 kam durch Deniz Fahri Batman wieder zum Anschluss. Und in der 83. Minute glich Julian Krasniqi sogar zum 6:6 aus. Doch eine Punkteteilung konnte Namoni an diesem Nachmittag nicht zulassen. Mit seinem sechsten Streich in der 87. Minute schoss er Rhenania zum Sieg - und sein Team wahrt nun eine echte Chance auf den Ligaverbleib. Das Ganze wäre beinahe wertlos gewesen, weil der 1. FC Mülheim auf dem Relegationsplatz zwischenzeitlich 5:2 gegen Genc Osman führte, sich am Ende aber mit einem 5:5 begnügen musste.
SC 1920 Oberhausen – SV Rhenania Hamborn 6:7
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Timur Ertural, David Möllmann (75. Julian Krasniqi), Reid Osei, Ömer-Faruk Calik (31. Ridwan Yakubu Usmanu), Nevio Möllmann, Justin Wunder (55. Deniz Fahri Batman), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
SV Rhenania Hamborn: Enes Özden, Ugur Özmen (63. Dursun Can), Anthony Amadi, Mohammed Faiz, Samuel Kaba Frimpong, Bünyamin Özdemir (70. Okan Yilmaz), Yusuf Turnali (76. Mahmut Yahya Kalkan), Pasquale Conti, Tugra Dilekci (63. Mohamed Amin Mallouki Guerrid), Blinort Namoni (88. Eric Belanga), Andrija Kurandic - Trainer: Yalcin Nezir
Schiedsrichter: Marcell Weienberg - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Blinort Namoni (12.), 0:2 Blinort Namoni (20.), 0:3 Blinort Namoni (22.), 0:4 Blinort Namoni (25.), 1:4 Yusuf Allouche (31. Foulelfmeter), 2:4 Yusuf Allouche (34. Foulelfmeter), 3:4 Reid Osei (37.), 3:5 Bünyamin Özdemir (41.), 4:5 Yusuf Allouche (43. Foulelfmeter), 4:6 Blinort Namoni (50. Foulelfmeter), 5:6 Deniz Fahri Batman (59.), 6:6 Julian Krasniqi (83.), 6:7 Blinort Namoni (87.)