Sechs Namoni-Tore für Rhenania Hamborn beim 7:6 beim SC 1920 In einer unglaublichen Partie der Bezirksliga, Gruppe 5 hat Rhenania Hamborn durch einen 7:6-Erfolg beim Sechsten SC 1920 Oberhausen die Chance auf den Ligaverbleib gewahrt. Dass Blinort Namoni der Mann des Nachmittags war, wird niemand bestreiten wollen. von Sascha Köppen · Heute, 17:53 Uhr · 0 Leser

Blinort Namoni gelang in der Bezirksliga ein Sechserpack. – Foto: Bülent Koca

Dass der SV Rhenania Hamborn an diesem 31. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 5 ein dickes Zeichen im Abstiegskampf setzen würde, wäre alleine schon eine Meldung wert, weil damit im Gastspiel beim Tabellensechsten SC 1920 Oberhausen so sicherlich nicht zu rechnen war. Aber wer in dieser Paarung im Vorfeld einen 7:6-Erfolg für die Gäste vorausgesagt hätte, der wäre womöglich in die Nähe einer Psychotherapie gerückt worden. Genau so endete die Partie am Sonntag aber, und einem Mann auf dem Platz schien dabei alles zu gelingen.

Blinort Namoni hatte vor dem 31. Spieltag 19 Tore auf seinem Konto, jetzt sind es 25. Sechsmal traf der 26 Jahre alte Angreifer der Rhenanen in Oberhausen, und schoss den Favoriten an diesem Nachmittag fast im Alleingang ab. Da rückt der Dreierpack des Oberhauseners Yusuf Allouche, der sonst an dieser Stelle sicherlich ein größeres Thema gewesen wäre, fast in den Hintergrund. Das Endresultat lässt fast erahnen, dass das Spiel eine Achterbanfahrt war, doch auch der Verlauf war noch einmal spektakulär. Denn nach 24 Minuten hatte Namoni bereits viermal getroffen, es stand 4:0 für die Gäste. Doch es wäre bis zur Pause fast noch zum Ausgleich gekommen, hätte nicht auch Bünyamin Özdemir einen Treffer für die Hamborner erzielt. Mit 5:4 für die Gäste ging es in die Pause.