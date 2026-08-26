Sechs Landesliga-Duelle heute: Bayernliga-Absteiger im direkten Duell

Der Startschuss fällt heute bereits um 18:15 Uhr beim ASV Weisendorf. Dort gastiert der TSC Neuendettelsau mit etwas Rückenwind: Gegen den 1. FC Jahn Forchheim feierte das Team von Dieter Kreiselmeier jüngst den ersten Saisonsieg. Ordentlich Selbstvertrauen tankte zuletzt auch der 1. SC Feucht, der um 18:30 Uhr bei Spitzenreiter SpVgg Mögeldorf gastiert. Patzt der Tabellenführer und der FC Eintracht Münchberg punktet entsprechend gegen den SV Buckenhofen, könnten die Oberfranken heute die Tabellenspitze übernehmen.

In ganz anderen Sphären schweben derzeit die Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen und SC Großschwarzenlohe. Beim SCG zeigt die Tendenz zuletzt steil nach oben: Von den jüngsten vier Partien gewann das Team von Marco Ried drei Begegnungen. Der ATSV unterlag hingegen in Unterzahl deutlich beim SV Unterreichenbach und Spieler des Spieltags Jakob Hechtel (1:4) und wartet nun seit drei Spielen auf einen Dreier. Ebenfalls zurück in die Erfolgsspur wollen die SpVgg Jahn Forchheim (um 19:00 Uhr gegen den FC Kalchreuth) sowie die SG Quelle Fürth im Duell mit dem nach wie vor sieglosen Aufsteiger 1. FC Herzogenaurach. Ebenfalls im Einsatz ist der FSV Erlangen-Bruck nach dem Aus von Kim Daschner: Der 17. der Landesliga Nordost testet zu Hause gegen die U19 des FC Bayern München.