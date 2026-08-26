 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Sechs Landesliga-Duelle heute: Bayernliga-Absteiger im direkten Duell

Englische Woche in der Landesliga Nordost: Feucht fordert Mögeldorf ab 18:30 Uhr heraus +++ Münchberg greift nach der Tabellenspitze +++ Konträre Vorzeichen in Erlangen: ATSV seit drei Spielen ohne Sieg, SCG gewann drei der letzten vier Partien +++ Forchheim und Quelle Fürth unter Zugzwang

von Boris Manz · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
Nach drei sieglosen Spielen heute gegen den SC Großschwarzenlohe gefordert: Normann Wagner und der ATSV Erlangen.
Nach drei sieglosen Spielen heute gegen den SC Großschwarzenlohe gefordert: Normann Wagner und der ATSV Erlangen. – Foto: Wolfgang Zink

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Landesliga Nordost
ATSV Erlang.
Groß`lohe
Quelle Fürth
Buckenhofen

Englische Woche in der Landesliga Nordost zum 8. Spieltag – und der hat für Fans gleich mehrere Leckerbissen zu bieten.

Der Startschuss fällt heute bereits um 18:15 Uhr beim ASV Weisendorf. Dort gastiert der TSC Neuendettelsau mit etwas Rückenwind: Gegen den 1. FC Jahn Forchheim feierte das Team von Dieter Kreiselmeier jüngst den ersten Saisonsieg. Ordentlich Selbstvertrauen tankte zuletzt auch der 1. SC Feucht, der um 18:30 Uhr bei Spitzenreiter SpVgg Mögeldorf gastiert. Patzt der Tabellenführer und der FC Eintracht Münchberg punktet entsprechend gegen den SV Buckenhofen, könnten die Oberfranken heute die Tabellenspitze übernehmen.

In ganz anderen Sphären schweben derzeit die Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen und SC Großschwarzenlohe. Beim SCG zeigt die Tendenz zuletzt steil nach oben: Von den jüngsten vier Partien gewann das Team von Marco Ried drei Begegnungen. Der ATSV unterlag hingegen in Unterzahl deutlich beim SV Unterreichenbach und Spieler des Spieltags Jakob Hechtel (1:4) und wartet nun seit drei Spielen auf einen Dreier. Ebenfalls zurück in die Erfolgsspur wollen die SpVgg Jahn Forchheim (um 19:00 Uhr gegen den FC Kalchreuth) sowie die SG Quelle Fürth im Duell mit dem nach wie vor sieglosen Aufsteiger 1. FC Herzogenaurach. Ebenfalls im Einsatz ist der FSV Erlangen-Bruck nach dem Aus von Kim Daschner: Der 17. der Landesliga Nordost testet zu Hause gegen die U19 des FC Bayern München.

  • Mi., 26.08.26 18:15 Uhr ASV Weisendorf - TSC Neuendettelsau
  • Mi., 26.08.26 18:30 Uhr SpVgg Mögeldorf 2000 - 1. SC Feucht
  • Mi., 26.08.26 18:30 Uhr FC Eintracht Münchberg - SV Buckenhofen
  • Mi., 26.08.26 19:00 Uhr ATSV Erlangen - SC Großschwarzenlohe
  • Mi., 26.08.26 19:00 Uhr SpVgg Jahn Forchheim - FC Kalchreuth
  • Mi., 26.08.26 19:00 Uhr SG Quelle Fürth - 1. FC Herzogenaurach

Alle Duelle vom Mittwoch, dem 26. August, des 8. Spieltags zum Durchklicken:

Heute, 18:30 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
18:30

Heute, 19:00 Uhr
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
19:00

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
FC Kalchreuth
FC KalchreuthKalchreuth
19:00

Heute, 18:15 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
18:15

Heute, 19:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
1. FC Herzogenaurach
1. FC HerzogenaurachFC Herzogen.
19:00

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