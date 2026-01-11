Sechs JFG-Teams bei internem D-Jugend-Hallenturnier

Wie jedes Jahr trafen sich am vergangenen Samstag die Spielerinnen und Spieler der drei JFG-D-Juniorenteams in der Schulsporthalle Weiding zum internen Turnier. Dies dient dem besseren gegenseitigen Kennenlernen, der in Furth, Dalking und Ränkam stationierten Teams und der Teambildung innerhalb der JFG Drei Wappen Oberpfalz 09. Aus insgesamt 42 Spielerinnen und Spieler der drei Teams wurden insgesamt 6 in etwa gleichstarke Teams zusammengelost. Jedem Team wurde zudem ein Torwart und ein Trainer aus dem 8-köpfigen Trainerteam zugelost. Es spielte jeder gegen jeden mit 14-minütiger Spieldauer mit Bande. Als Schiedsrichter fungierter dankenswerterweise Sebastian Söldner und Martin Schwägerl. Mittels Zeit- und Ergebnisanzeige waren die zahlreichen Zuschauer jederzeit über das Spielgeschehen informiert. Zudem hatten die Eltern den Verkauf übernommen, so dass neben Getränken, Wurst- und Leberkäsesemmeln auch Kaffee und Kuchen verfügbar waren. Ein besonderer Dank gilt der SG Chambtal mit Jugendleiter Benedikt Schinabeck an der Spitze für die Hallennutzung und die Unterstützung bei der Organisation. Nach sehr spannenden Spielen setzte sich am Ende das Team Weiß vor den Teams Blau und Orange durch.