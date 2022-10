Der Trend in Sachen Leistung stimmt, die Ergebnisse noch nicht – was bewerkstelligt der FC Tegernheim um Tobias Schwarzmeier wohl in Hauzenberg? – Foto: Thomas Schneider

Sechs jagen Seebach Landesliga Mitte: Verfolgerduell bei der Fortuna unter dem Motto „Verlieren verboten“ +++ Kareth hofft auf ersten Dreier gegen ein Topteam +++ Bad Kötzting, Schwandorf und Burglengenfeld daheim in der Favoritenrolle

Die SpVgg Pfreimd hat das Klassement mittels des Triumphes über Primus Seebach auch in Sachen Tabellenführung wieder spannend gemacht. Erteilt das heimstarke Bad Kötzting auch den Gästen aus Bogen eine Abfuhr, zieht es zumindest für eine Nacht nach Punkten mit Seebach gleich! Die Badstädter führen aktuell das sechsköpfige Verfolgerfeld an. Es geht eng zu. Zwischen Kareth-Lappersdorf und Roding sowie Fortuna Regensburg und Neukirchen kommt es an diesem Wochenende zu zwei interessanten Vergleichen.

Auch in Bad Kötzting (0:2) war Kareth (9., 22 Punkte) nicht in der Lage, gegen eine Mannschaft aus den Top Acht den ersten Sieg einzufahren. Dennoch machte Trainer Michael Kirner Fortschritte und „viel mehr Emotionen“ als in den vorangegangenen Auftritten aus. Darauf lässt sich aufbauen. Vielleicht klappt es ja zu Hause im Duell mit Roding (7., 28) endlich mit einem Dreier gegen ein Topteam. Der Turnbund verspielte zuletzt eine Führung und stand schlussendlich ohne Zählbares da. Letztmals trafen die Mannschaften übrigens vor 20 Jahren in einem Punktspiel aufeinander.





Am heimischem Roten Steg ist der FCK eine Macht (6/1/1)! Diese neu gewonnene Stärke, die der Rangzweite (33) während der Vorsaison noch überhaupt nicht hatte, soll nun der nächste Kontrahent zu spüren bekommen. Und zwar reist am Freitagabend das überraschend im Abstiegskampf verwickelte Bogen (15., 12) in den Kurpark. Zumindest über Nacht könnte Kötzting nach Punkten mit Spitzenreiter Seebach gleichziehen.





Sa., 15.10.2022, 14:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg FC Tegernheim Tegernheim 14:00 live PUSH

Zwar stimmen die Ergebnisse nicht wie vor nicht, dennoch ist ein Aufwärtstrend in den gezeigten Leistungen erkennbar beim FC Tegernheim (14., 13). Ein Punktgewinn wäre vor Wochenfrist gegen die Fortuna durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Als Außenseiter, aber nicht chancenlos reist die Mannschaft von André Kleinknecht diesmal nach Hauzenberg zum zuletzt zweimal klar siegreichen „Sturm“ (5., 29).





Sa., 15.10.2022, 15:00 Uhr TSV Seebach Seebach SpVgg Lam SpVgg Lam 15:00 live PUSH

Irgendwann musste es halt auch Primus Seebach (1., 38) erwischen. Die erste und äußerst überraschende Saisonniederlage in Pfreimd inklusive Roter Karte an Alex Heindl soll die Seinen nicht aus der Bahn werfen, geht es nach TSV-Coach Manfred Stern. Am Samstag stemmt sich die SpVgg Lam (11., 18) dem Spitzenteam entgegen. Für die Gäste freilich geht es darum, die Gefahrenzone weiter von sich fern zu halten beziehungsweise das Polster bestenfalls weiter zu vergrößern.





Sa., 15.10.2022, 16:00 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf SpVgg Pfreimd Pfreimd 16:00 PUSH

Ein Abwehrbollwerk im positivsten Sinne, Kampf und das „golden goal“ durch den Spielertrainer – das waren die Pfreimder Zutaten für den furiosen Heimtriumph über Seebach. Mit neuem Selbstvertrauen, aber nach wie vor als Tabellenvorletzter (11), tritt die SpVgg bei Mitaufsteiger Deggendorf (10., 21) an. Die Seidl-Elf blieb in vier ihrer letzten fünf Spiele ohne Gegentor. Folglich wird aus Pfreimds Sicht eine tadellose Chancenausbeute mitentscheidend sein, ob hier etwas zu holen ist.





Einen kleinen Ergebnis-Durchhänger haben die Schwandorfer (6., 29) hinter sich gelassen – und bleiben dank der knappen Erfolge gegen Kareth und vor Wochenfrist gegen Roding aussichtsreich dabei im eng gedrängten Verfolgerfeld. Auf dem Papier den leichtesten der jüngsten sechs Gegner bekommt der SV am Samstag mit der SpVgg Osterhofen (12., 18) vorgesetzt. Doch dass das nichts heißen muss, ist klar.





Noch immer hat der ASV (8., 22) diese Saison kein Heimspiel verloren (2/5/0) und will diesen tollen Umstand natürlich auch nach dem kommenden Sonntag beibehalten. Gleichzeitig ist die Niederlage in Neukirchen vergessen zu machen. Zu Gast ist der wenig überraschend im Abstiegskampf steckende FC Amberg (16., 11), der jeden Punkt gebrauchen kann. Da wird sich Burglengenfeld auf einen unbequemen Gegner einstellen müssen.





Möchte die in den vergangenen Wochen unbeständige Fortuna-Elf (4., 30) auf Dauer ganz vorne mitmischen, sind solche Partien wie das folgende im Grunde zwingend zu gewinnen. Denn es geht der Tabellennachbar aus Neukirchen b.Hl. Blut (3., 31) auf Stippvisite an der Isarstraße. Dessen Trainer Franz Koller kennt man beim Gastgeber gut. Verlieren verboten ist das Motto beider Mannschaften...



Außerdem stehen sich am Freitagabend der VfB Straubing (18., 1) und der TSV Waldkirchen (13., 14) gegenüber.