Sechs Gersthofer Treffer sorgen für ein wohliges Gefühl

Eine Spielabsage nach der anderen trudelte im Laufe des Wochenendes heran, am Ende fielen fünf Partien der Bezirksliga Nord aus. Auch der Spitzenreiter TSV Meitingen war betroffen, dabei war der Gegner FC Gundelfingen II bereits angereist. Doch wegen eines zu hohen Verletzungsrisikos pfiff der Schiedsrichter nicht an. Obwohl es auch am Freitagabend bitterkalt war, trotzte der TSV Gersthofen den Bedingungen und fertigte den TSV Wertingen mit 6:2 ab. Zeitgleich feierte der SV Wörnitzstein einen 3:2-Erfolg gegen den TSV Zusmarshausen.

Das 2:2 im Hinspiel war aus Sicht des TSV Gersthofen enttäuschend, entsprechend drehte der Titelanwärter beim Wiedersehen mit dem TSV Wertingen auf und gewann 6:2. Bereits nach acht Minuten stand es 2:0 durch zwei Treffer von Fabian Bühler. Ein Schützenfest schien sich anzubahnen. Doch Wertingen schlug zurück, Manuel Rueß nutzte die erste Gästechance im dritten Nachschuss zum Anschluss.

Die Gersthofer liefen bei zapfiger Kälte weiter heiß. Und es blieb spektakulär: Das 3:1 erzielte Jermaine Meilinger im Sitzen, nachdem er zunächst auf den Ball getreten war. Adnan Muminovic drückte den Ball über die Linie, nachdem ein Freistoß von Aivin Emini am Pfosten gelandet war. Die überforderten Wertinger waren mit dem 4:1 zur Pause bestens bedient, weil Gersthofen weitere Großchancen reihenweise liegen ließ.

Unmittelbar nach dem Wechsel verkürzte das Kellerkind durch Maximilian Fischer zwar auf 4:2 und wietterte wegen einer Zeitstrafe gegen Gersthofens Valentyn Kuzmovych Morgenluft. Doch in Unterzahl traf Jermaine Meilinger zum 5:2. In einem weiterhin wilden Spiel erhöhte Fabian Bühler mit seinem 15. Saisontreffer aus abseitsverdächtiger Position noch auf 6:2. (oli, red) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Fabian Bühler (5.), 2:0 Fabian Bühler (8.), 2:1 Manuel Rueß (19.), 3:1 Jermaine Meilinger (22.), 4:1 Adnan Muminovic (39.), 4:2 Maximilian Fischer (51.), 5:2 Jermaine Meilinger (61.), 6:2 Fabian Bühler (75.)

Mit dem 3:2-Sieg gegen den TSV Zusmarshausen verabschiedete sich der SV Wörnitzstein in die Winterpause. Dabei lagen die Donauwörther Vorstädter zur Pause noch hinten, weil ein noch abgefälschter Freistoß von Lukas Drechsler zum 0:1 geführt hatte.

Nach dem Seitenwechse

l kehrte das zuletzt vermisste Spielglück zum SVW zurück. Gleich nach Wiederanpfiff verwandelte Admir Omerbegovic einen Freistoß zum 1:1. Wörnitzstein bekam nun spürbar Oberwasser hatten. Hoser eroberte mutig den Ball an der gegnerischen Eckfahne, legte quer in den Rückraum, wo erneut Omerbegovic lauerte – sein Abschluss aus der Distanz landete zur 2:1-Führung im Netz. Und der SVW blieb gierig: Wenig später patzte TSV-Keeper Raif Husic im Spielaufbau, Julian Kopp nutzte dies zum dritten Treffer. Innerhalb von sieben Minuten hatten die Schützlinge von Trainer Michael Panknin aus einem 0:1 eine 3:1-Führung gemacht. Zusmarshausen kam zwar durch Marc Sirch noch zum Anschluss, am Sieg des SVW änderte das nichts mehr. (az) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Patrick Beutmiller (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Lukas Drechsler (17.), 1:1 Admir Omerbegovic (49.), 2:1 Admir Omerbegovic (53.), 3:1 Julian Kopp (56.), 3:2 Marc Sirch (87.)