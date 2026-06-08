Sechs Gegentore in 45 Minuten lassen Viktoria Goch alt aussehen

Bubderg führt Goch vor. – Foto: Susanne Schmidt

Nichts zu holen gab es für Viktoria Goch beim SV Budberg. Der Landesligist zog am letzten Spieltag mit 2:6 (2:0) den Kürzeren. Trotz des hohen Erfolges gab es beim Sieger nur bedröppelte Gesichter zu sehen, da dem Team nur wenige Minuten gefehlt hatten, um den Aufstieg in die Oberliga zu realisieren. Denn der Konkurrent SV Scherpenberg tat sich in der Heimpartie gegen den PSV Wesel mehr als schwer und schoss die entscheidenden beiden Treffer zum 5:3-Erfolg erst in der Nachspielzeit. Damit hat Scherpenberg zwei Punkte mehr auf dem Konto und wird in der kommenden Spielzeit in der fünfthöchsten Spielklasse um Zähler kämpfen.