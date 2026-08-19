Sechs Duelle in der englischen Woche

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Die Gruppenliga Kassel 2 geht in die nächste englische Woche. Gleich sechs Begegnungen stehen am Mittwochabend auf dem Programm. An der Spitze haben sich TSG Sandershausen und SG Schauenburg mit jeweils drei Siegen aus drei Spielen zunächst abgesetzt, dahinter lauern mehrere Teams mit sechs Punkten.

Kasseler Stadtduell mit umgekehrten Vorzeichen Heute, 18:00 Uhr FC Bosporus Kassel Bosporus KS SV Türkgücü Kassel Türkgücü KS 18:00 PUSH Der FC Bosporus Kassel und SV Türkgücü Kassel treffen erneut im Stadtduell aufeinander. Beim Saisonauftakt setzte sich Bosporus auswärts mit 3:1 durch. Die Mannschaft von Seyed Hassan Nasseri und René Ochs gewann anschließend auch gegen Eintracht Baunatal, kassierte zuletzt beim 2:3 in Kaufungen aber die erste Niederlage. Türkgücü steht nach drei Spielen bei drei Punkten. Dem 5:2 bei WBO folgte zuletzt eine äußerst späte 2:3-Niederlage gegen Lohfelden. Zusätzlich muss der Aufsteiger den verletzungsbedingten Ausfall von Imran Günes verkraften, der sich eine Außenbandverletzung zuzog und das Innenband überdehnte. Hertingshausen bekommt die Chance zur Revanche Heute, 18:30 Uhr TSV Hertingshausen Hertingshaus Eintracht Baunatal Etr.Baunatal 18:30 live PUSH Auch TSV Hertingshausen und Eintracht Baunatal treffen zum zweiten Mal binnen weniger Wochen aufeinander. Zum Auftakt hatte Hertingshausen früh geführt, ehe die Großenritter die Partie nach der Pause drehten und mit 3:1 gewannen. Baunatal geht mit sechs Punkten aus drei Spielen in das Wiedersehen und gewann zuletzt souverän mit 3:0 gegen WBO. Hertingshausen steht bei drei Zählern, hat mit dem 4:1 gegen Kaufungen aber bereits gezeigt, wozu die Mannschaft von Jörg Müller an einem guten Tag in der Lage ist. Sandershausen erwartet Reinhardshagen

Heute, 19:00 Uhr TSG Sandershausen TSG Sandershausen SG Reinhardshagen SG Reinhards 19:00 live PUSH

Nach einem spielfreien Wochenende greift Sandershausen wieder ein. Der Aufstiegsfavorit hat seine ersten drei Begegnungen allesamt gewonnen und dabei bereits 15 Tore erzielt. Mit der SG Reinhardshagen wartet nun eine Mannschaft, die nach einem durchwachsenen Start zuletzt beim 2:0 in Hombressen/Udenhausen ihren ersten Saisonsieg feierte. Besonders die Offensive um Jan und Andre Paar sowie Lukas Salomon dürfte Sandershausen beschäftigen. Die Bilanz aus der vergangenen Saison spricht allerdings klar für die Gastgeber: Beide Duelle gingen mit 4:0 und 4:1 an die TSG. An der Heiligenröder Straße soll nun der vierte Sieg folgen.

Kaufungen und Wolfsanger sehen sich erneut

Heute, 19:00 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 19:00 PUSH

Der SV Kaufungen 07 reist zum TSV Wolfsanger – und die Erinnerung an das erste Duell dürfte bei beiden Mannschaften noch frisch sein. Kaufungen gewann zum Saisonauftakt mit 7:1 und sorgte damit für das deutlichste Ergebnis des ersten Spieltags. Seitdem verliefen die Wege wechselhafter. Kaufungen verlor in Hertingshausen, meldete sich zuletzt aber mit einem 3:2 gegen den bis dahin ungeschlagenen FC Bosporus zurück. Wolfsanger reagierte auf das Auftaktdebakel mit einem 5:2 gegen Wilhelmshöhe, musste sich anschließend jedoch Nieste knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Schauenburg reist mit perfekter Bilanz nach Breuna

Auch Schauenburg hat bislang keinen Punkt abgegeben. Nach Siegen gegen WBO, Lohfelden und Hombressen/Udenhausen steht die Mannschaft von Florian Peter bei neun Punkten. Nun wartet das direkte Rückspiel gegen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen. Das erste Duell gewann Schauenburg mit 3:1. WBO wartet dagegen nach drei Niederlagen weiterhin auf den ersten Zähler und steht am Tabellenende. Für die Gastgeber bietet das schnelle Wiedersehen die Gelegenheit zur Revanche, Schauenburg will dagegen seinen perfekten Start fortsetzen.

Lohfelden will den nächsten Dreier

Heute, 19:00 Uhr FSC 1924 Lohfelden Lohfelden FC Großalmerode Großalmerode 19:00 PUSH