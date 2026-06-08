Sechs Bezirksliga-Abgänge und Zugang beim Landesliga-Meister

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Der SSV Aalen verabschiedet nach einer starken Saison mehrere Spieler. Sefa Yilmaz, Jan Abele, Denis Kukic, Matej Jelavic, Anastas Simeonidi und Nico Bagaric werden künftig nicht mehr für den Bezirksligisten auflaufen. Der Verein bedankt sich für Einsatz, Teamgeist und gemeinsame Momente.

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SV Weidenstetten

Der SV Weidenstetten verstärkt seine Defensive mit Jan Mahnkopf. Der 25-jährige Außenverteidiger wechselt von der SG Langenau II zum Kreisligisten und bringt zudem Erfahrung aus mehreren Jahren beim TSV Altheim mit. Da Jan Mahnkopf inzwischen in Weidenstetten wohnt und bereits mehrere Spieler aus der Mannschaft kennt, dürfte ihm die Eingewöhnung leichtfallen. Mit seiner Flexibilität soll er dem SVW zusätzliche Breite und weitere Optionen auf den Außenverteidigerpositionen geben.

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SKV Rutesheim

Der SKV Rutesheim setzt nach der Meisterschaft in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, und dem Aufstieg in die Verbandsliga ein Ausrufezeichen in der Kaderplanung. Patrick Scheele wechselt von 08 Bissingen zurück zu seinem früheren Verein. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde einst bei der SKV ausgebildet, spielte später bei den Stuttgarter Kickers und sammelte erste Herrenerfahrung in der Oberliga. Mit Spielverständnis, Präsenz, Lauf- und Zweikampfstärke soll er dem Aufsteiger zusätzliche Stabilität verleihen.

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