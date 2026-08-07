Sechs Ausfälle: TSV Allershausen will trotzdem mit Dornach mithalten

Da gehts lang: Der TSV Allershausen trifft auf denn SV Dornach. – Foto: Johannes Traub

„Wir werden versuchen, unsere Möglichkeiten zu nutzen. Gelingt uns das, ist gegen jede Mannschaft etwas möglich – gerade am Anfang der Saison“, betont Stiller. Die Euphorie ist bei den Allershausenern auch nach der ersten Saisonniederlage in Gerolfing (2:3) ungebrochen. Die TSV-Fußballer glauben an sich – und lassen sich auch von der langen Ausfallliste nicht von ihrem Weg abbringen.

Es ist ein Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen: Da sind auf der einen Seite die Fußballer des TSV Allershausen , die seit dem Aufstieg in der Bezirksliga Nord noch sieglos sind. Und auf der anderen Seite steht der SV Dornach, der als einziges Team mit zwei Erfolgen in die Saison gestartet ist. Am Samstagnachmittag um 15 Uhr treffen beide Clubs in Allershausen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. „Dornach ist haushoher Favorit“, sagt TSV-Trainer Michael Stiller, der seine Mannschaft allerdings nicht chancenlos sieht.

Gegen Dornach muss Stiller unter anderem auf Florian Augscheller verzichten, der aus privaten Gründen nicht dabei ist. Dario Turkman und Alexander Christophersen sind im Urlaub. Janis Kratzl sowie Felix Bachmann fehlen verletzt, Simon Hilmer ist noch gesperrt. „Man kann es nicht ändern“, sagt Stiller, der aber auch auf Rückkehrer hoffen darf: Maciej Machi und Jaleel Kanze werden voraussichtlich in den Kader zurückkehren. Und auch bei Simon Raabe besteht Hoffnung auf Einsatzminuten.

Die Gäste reisen nach Siegen gegen Aschheim (5:1) und im Duell der Landesliga-Absteiger mit Karlsfeld (3:1) mit Selbstvertrauen an. Dafür, dass die „Dornen“ einen größeren Umbruch hinter sich haben, präsentieren sie sich überraschend gefestigt. Trainer Robert Rakaric, ehemaliger Stürmer des SVD, kann trotz insgesamt zehn Abgängen auf Stützen der vergangenen Jahre zurückgreifen. Felix Partenfelder gehört ganz sicher dazu: Der 30-Jährige bringt nicht nur eine Menge Torgefährlichkeit mit, sondern auch die Erfahrung aus mehr als 300 Pflichtspielen für Dornach. Er ist nicht der Einzige, der sowohl in der Bezirks- als auch in der Landesliga seine Qualität unter Beweis gestellt hat.

Die Allershausener Fußballer wollen der Qualität des Gegners mit großem Einsatz trotzen. „Wir spielen zu Hause und werden es mutig angehen“, betont Stiller. Ob das für Zählbares gegen den Klassenprimus reicht? Das wird sich am Samstag zeigen.