Reist mit ins Trainingslager in die Türkei: Stefan Musa. – Foto: Simon Eiler
Sechs Ausfälle bei 1860 München: Bayernliga-Keeper reist in die Türkei
Damit hat Löwen-Trainer Markus Kauczinski die optimale Anzahl an Torhütern an Bord. Thomas Dähne, René Volland und U19-Torhüter Miran Qela komplettieren das Keeper-Quartett.
Schröter, Volland und Verlaat reisen mit 1860 München ins Türkei-Trainingslager
Gleich zehn Abwehrspieler treten die Reise in die Türkei an, darunter die Langzeitverletzten Jesper Verlaat und Raphael Schifferl. Dazu gesellen sich zwölf Mittelfeld- und Offensivspieler, darunter die zuletzt Verletzten Kevin Volland und Morris Schröter – sowie die Junglöwen-Talente Loris Husic (17), Noah Klose (20) und Damjan Dordan (22).
Torhüter (4): Thomas Dähne, René Vollath, Miran Qela, Stefan Musa.
Abwehr (10): Sean Dulic, Jesper Verlaat, Raphael Schifferl, Max Reinthaler, Lasse Faßmann, Manuel Pfeifer, Clemens Lippmann, Marvin Rittmüller, Tim Danhof, Kilian Jakob.
Mittelfeld (9): Morris Schröter, Thore Jacobsen, Philipp Maier, Samuel Althaus, Kevin Volland, David Philipp, Maximilian Wolfram, Loris Husic, Damjan Dordan.
Angriff (3): Patrick Hobsch, Justin Steinkötter, Noah Klose.
Ausfälle: Fehlt: Max Christiansen, Tunay Deniz, Florian Niederlechner, Sigurd Haugen, Paul Bachmann, Siemen Voet.