Sechs Ausfälle bei 1860 München: Bayernliga-Keeper reist in die Türkei

Der TSV 1860 München startet heute in der Türkei ins Trainingslager. Weil zwei Spieler kurzfristig absagen mussten, reist der Reserve-Keeper nach.

München – Neben Florian Niederlechner, Sigurd Haugen, Max Christiansen und Tunay Deniz muss der TSV 1860 München auf zwei weitere Spieler im Trainingslager verzichten. Innenverteidiger Siemen Voet und Nachwuchskeeper Paul Bachmann müssen den Trip kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Dafür reist Bayernliga-Torhüter Stefan Musa nach. Der 23-Jährige kam im Sommer vom TSV Landsberg.

Damit hat Löwen-Trainer Markus Kauczinski die optimale Anzahl an Torhütern an Bord. Thomas Dähne, René Volland und U19-Torhüter Miran Qela komplettieren das Keeper-Quartett.