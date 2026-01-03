 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Reist mit ins Trainingslager in die Türkei: Stefan Musa.
Reist mit ins Trainingslager in die Türkei: Stefan Musa. – Foto: Simon Eiler

Sechs Ausfälle bei 1860 München: Bayernliga-Keeper reist in die Türkei

Löwen starken in der Türkei

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Bayernliga Süd
TSV 1860
TSV 1860 II
Stefan Musa
Stefan Musa

Der TSV 1860 München startet heute in der Türkei ins Trainingslager. Weil zwei Spieler kurzfristig absagen mussten, reist der Reserve-Keeper nach.

München – Neben Florian Niederlechner, Sigurd Haugen, Max Christiansen und Tunay Deniz muss der TSV 1860 München auf zwei weitere Spieler im Trainingslager verzichten. Innenverteidiger Siemen Voet und Nachwuchskeeper Paul Bachmann müssen den Trip kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Dafür reist Bayernliga-Torhüter Stefan Musa nach. Der 23-Jährige kam im Sommer vom TSV Landsberg.

Damit hat Löwen-Trainer Markus Kauczinski die optimale Anzahl an Torhütern an Bord. Thomas Dähne, René Volland und U19-Torhüter Miran Qela komplettieren das Keeper-Quartett.

Schröter, Volland und Verlaat reisen mit 1860 München ins Türkei-Trainingslager

Gleich zehn Abwehrspieler treten die Reise in die Türkei an, darunter die Langzeitverletzten Jesper Verlaat und Raphael Schifferl. Dazu gesellen sich zwölf Mittelfeld- und Offensivspieler, darunter die zuletzt Verletzten Kevin Volland und Morris Schröter – sowie die Junglöwen-Talente Loris Husic (17), Noah Klose (20) und Damjan Dordan (22).

  • Torhüter (4): Thomas Dähne, René Vollath, Miran Qela, Stefan Musa.
  • Abwehr (10): Sean Dulic, Jesper Verlaat, Raphael Schifferl, Max Reinthaler, Lasse Faßmann, Manuel Pfeifer, Clemens Lippmann, Marvin Rittmüller, Tim Danhof, Kilian Jakob.
  • Mittelfeld (9): Morris Schröter, Thore Jacobsen, Philipp Maier, Samuel Althaus, Kevin Volland, David Philipp, Maximilian Wolfram, Loris Husic, Damjan Dordan.
  • Angriff (3): Patrick Hobsch, Justin Steinkötter, Noah Klose.
  • Ausfälle: Fehlt: Max Christiansen, Tunay Deniz, Florian Niederlechner, Sigurd Haugen, Paul Bachmann, Siemen Voet.
Aufrufe: 03.1.2026, 14:25 Uhr
btfmAutor