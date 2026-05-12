Sechs auf einen Streich: FC Naurod rüstet auf

Die Planungen für die neue Saison laufen beim FC Naurod auf Hochtouren. Gleich sechs neue Spieler haben dem FCN bereits ihre Zusage für die Saison 2026/2027 erteilt. Damit setzt der Verein ein Zeichen und füllt den zuletzt ausgedünnten Kader auf.
Ab dem Sommer tragen Maurice Schreier (SV Pesterwitz), Kolin Heller (FC Bierstadt), Thomas Cumiskey, Quintin Torke, Marco Wagener und Fabian Grauer (alle SV Niederseelbach) blau-orange. „Wir freuen uns über die Zusagen. Im Laufe der aktuellen Saison haben wir aus verschiedenen Gründen mehrere Spieler verloren, worunter die Kaderdichte enorm gelitten hat. Ein breiter und guter Kader ist jedoch wichtig, da Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle jede Saison auftreten. Und dann muss man reagieren können – im Idealfall, ohne die zweite Mannschaft zu schwächen. Mit allen sechs Spielern haben wir konstruktive und gute Gespräche geführt. Schließlich ist für uns beim FC Naurod nicht nur die spielerische Qualität entscheidend, sondern darüber hinaus, ob die Jungs charakterlich in das Mannschaftsgefüge passen. Gemeinsam kamen wir zu dem Ergebnis, dass dies bei allen sechs der Fall ist“, freut sich FCN-Cheftrainer Manni Klug über die Neuzugänge. Abgeschlossen ist die Kaderplanung damit aber noch nicht, wie Klug betont: „Wir führen weitere Gespräche. Gut möglich, dass noch etwas passiert.“
Das sagen die Neuzugänge
Maurice Schreier: „Ich freue mich auf die nächste Saison mit dem FC Naurod, weil ich Lust habe, mit dem Verein zusammen zu kämpfen und Siege zu feiern. Die Atmosphäre im Verein ist überragend und die Jungs sind überaus sympathisch.“
Kolin Heller: „Als die Anfrage von Naurod kam, hat es direkt Klick gemacht. Ich freue mich darauf, ab der neuen Saison das Trikot meines Heimatvereins zu tragen.“
Thomas Cumiskey: „Ich freue mich auf den FC Naurod, weil mich das Umfeld, die Mannschaft und die sportlichen Ziele überzeugt haben.“
Quintin Torke: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim FC Naurod und hoffe, dass ich dem Team helfen kann, seine Ziele zu erreichen.“
Fabian Grauer: „Für mich war es wichtig, ein gutes Umfeld und eine motivierte Mannschaft vorzufinden. Das habe ich beim FC Naurod und freue mich daher riesig auf die neue Saison.“