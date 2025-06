Sechs Abschiede beim Bezirksligisten und Kreisliga-Zugänge

Saison vorbei, Aufstieg geschafft – und doch fällt der Abschied schwer… Vergangenen Samstag durften wir nicht nur gemeinsam unseren verdienten Aufstieg feiern, sondern mussten uns auch von 6 großartigen Spielern verabschieden, die ihre Spuren im TSV hinterlassen haben. Dean – 12 Jahre Vereinsblut, unglaubliche 18.514 Minuten, 230 Spiele, 3x Relegation, Pokalfinale 2025. Eine Statistik, die für sich spricht. Dean geht neue Wege als Trainer beim TSV Neuhengstett – wir wünschen dir dafür nur das Beste! Schön, dass du uns als Vorstandsmitglied erhalten bleibst. Pascal – Seit 2022 beim TSV, 2.399 Minuten in 38 Spielen. Auch wenn du die Schuhe an den Nagel hängst, bleibst du als Teil unseres Vorstands mit vollem Einsatz an Bord. Danke für dein Engagement auf und neben dem Platz! Marcel – Seit 2019 dabei, 4.419 Minuten, 84 Spiele, 2x Relegation, Pokalfinale 2025, 18 Tore. Du verlässt den Platz, aber nicht den Fanblock – denn eines ist klar: dein Herz schlägt weiter für den TSV! Wir vermissen dich jetzt schon, MTG. Nicht nur auf dem Platz sondern noch mehr für die Lacher im Training. Filipe – Seit 2022 dabei, unser Kapitän in dieser Saison! 7.072 Minuten, 85 Spiele, 38 Tore, 35 Vorlagen, 2x Relegation, Pokalfinale 2025. Du wechselst zum FC Calmbach – wir werden dich vermissen, aber wir wünschen dir viele Tore und nur das Beste auf deinem Weg! Mirco – Seit 2023 Teil des Teams, 29 Tore und ein echter Unterschiedsspieler! Du beendest deine Karriere, aber deine Tore und dein Einsatz bleiben unvergessen. Danke für alles, Mirco! Mario – Seit 2021 beim TSV, 5.430 Minuten, 82 Spiele, 2x Relegation, Pokalfinale 2025. Du schlägst beim FV Ottenbronn ein neues Kapitel auf. Viel Erfolg und bleib gesund – wir sehen uns nächste Saison wieder! Und wie es sich gehört, wurden die Jungs zum Abschied natürlich standesgemäß verabschiedet – mit einem kräftigen Schluck aus dem Stiefel! Ihr alle habt unsere Mannschaft mitgeprägt – auf dem Platz, in der Kabine, im Herzen des Vereins. DANKE für euren Einsatz, eure Leidenschaft und eure Treue zum TSV. Ihr werdet uns fehlen!

+++