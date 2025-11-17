Sechs Absagen! Beckedorf klettert, Wallhöfen nimmt spät Fahrt auf

In der Kreisliga Osterholz fanden am vergangenen Wochenende nur zwei Spiele statt, nachdem Regenfälle die Region übernahmen. Dabei konnte Wallhöfen mit Tabellenführer Lilienthal gleichziehen und GW Beckedorf ordentlich klettern.
Beckedorf fuhr einen verdienten Heimsieg ein und zeigte von Beginn an klare Offensivabsichten. Jannis Niewiem (13.), Jonas Zerjatke (23.) und Niklas-Paul Meyer (31.) stellten früh eine komfortable 3:0-Führung her. Nordsode kam zwar kurz vor der Pause durch Christopher Schmitz (43.) zum Anschluss, doch Beckedorf ließ sich den Rhythmus nicht nehmen. Zerjatke erhöhte in der 64. Minute erneut und schnürte in der 83. Minute sogar seinen Dreierpack zum 5:1. Lukas Wallbaum traf in der Schlussphase (88.) noch zum 5:2-Endstand. Beckedorf bleibt zuhause unbesiegt und klettert auf Platz neun.
Die Gastgeber verteidigten lange leidenschaftlich und hielten die Partie bis zur Pause offen. Nach dem Seitenwechsel drehte Wallhöfen jedoch auf: Marten Liening brach in der 66. Minute den Bann und traf zum 0:1. Danach übernahmen die Gäste komplett die Kontrolle. Henrik Naß erhöhte zunächst in der 73. Minute auf 0:2 und sorgte zehn Minuten später mit seinem zweiten Treffer (85.) für die endgültige Entscheidung. Die Hausherren verloren zum vierten Mal in Serie, während Wallhöfen mit Lilienthal gleichzog bei einem Spiel mehr auf dem Konto.