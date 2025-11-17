Sechs Absagen! Beckedorf klettert, Wallhöfen nimmt spät Fahrt auf

Die Gastgeber verteidigten lange leidenschaftlich und hielten die Partie bis zur Pause offen. Nach dem Seitenwechsel drehte Wallhöfen jedoch auf: Marten Liening brach in der 66. Minute den Bann und traf zum 0:1. Danach übernahmen die Gäste komplett die Kontrolle. Henrik Naß erhöhte zunächst in der 73. Minute auf 0:2 und sorgte zehn Minuten später mit seinem zweiten Treffer (85.) für die endgültige Entscheidung. Die Hausherren verloren zum vierten Mal in Serie, während Wallhöfen mit Lilienthal gleichzog bei einem Spiel mehr auf dem Konto.