Sechs Abgänge beim Verbandsligisten, sieben Landesliga-Abschiede

Neuzugang für die SG Bettringen – Tim Koffler verstärkt die Offensive. Die SG Bettringen sichert sich für die kommende Saison vielversprechende Verstärkung im Angriff. Der 20-jährige Stürmer Tim Koffler wechselt vom Göppinger SV II zu den Rot-Schwarzen und wird ab Sommer auf Torejagd gehen. „Tim hat in der laufenden Runde beim Göppinger SV eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Neben seiner starken Torausbeute imponiert vor allem die Zahl seiner Assists“, zeigt sich Sebastian Sorg, sportlicher Leiter der SGB, begeistert vom Neuzugang. Bei den Gesprächen mit der sportlichen Leitung und seinem neuen Trainer Arthur Feil fühlte sich Koffler von Anfang an wohl und freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich habe mich für die SG Bettringen entschieden, weil die SG Bettringen ein Verein mit einem sehr großen Potenzial ist. Die sportliche Anlage als auch die Gedanken des Vereins haben mir zugesprochen. Ich freue mich riesig, ab der kommenden Saison das Trikot der SG Bettringen zu tragen“, erklärt Koffler voller Vorfreude auf seine neue Station. Der Lehramtsstudent aus Söhnstetten sammelte bereits in jungen Jahren wertvolle Erfahrungen im Fußball. In der Jugend war er unter anderem für den VfR Aalen aktiv, bevor er sich dem Göppinger SV anschloss. Dort konnte er immer wieder am Training des Regionalliga-Teams teilnehmen.

Ein weiterer Heimkehrer – Moritz Schabel verstärkt die SGB II. Moritz Schabel kehrt zurück zu seinen Wurzeln: Bis einschließlich der B-Jugend durchlief er die Jugendmannschaften der SGB und prägte dort seine fußballerische Ausbildung. Nach ersten Erfahrungen im Aktivenbereich beim TV Straßdorf zieht es ihn nun zurück nach Bettringen. „Zunächst möchte ich mich herzlich für die schöne Zeit beim TV Straßdorf bedanken. Ich freue mich aber sehr, wieder zuhause zu sein und ab Sommer eine neue sportliche Herausforderung bei der SGB anzunehmen“, so Schabel. Auch Teammanager Enis Terzioglu zeigt sich über die Neuverpflichtung sehr zufrieden: „Moritz passt hervorragend in unser Konzept, nach und nach talentierte Spieler aus Bettringen bei uns einzubinden und gezielt weiterzuentwickeln.“