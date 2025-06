Sechs Abgänge beim Landesligisten und neuer Bezirksliga-Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Vaihingen (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die Saison 2024/2025 ist vorbei – Zeit, euch die neuen Gesichter des SV Vaihingen vorzustellen. Den Anfang macht ein bekanntes Gesicht mit neuer Funktion: Tim Schumann. Er ist zwar bereits seit Januar Teil des Trainerteams, übernimmt zur neuen Saison jedoch eine zentrale Rolle: Tim wird Cheftrainer. Bereits in der Rückrunde stand er gemeinsam mit Jeremiah Geywitz an der Seitenlinie. Ab der kommenden Spielzeit bildet er mit seinem Co-Trainer Marco Eichler ein neues Trainerduo. Tim bringt bereits Erfahrung aus verschiedenen Stationen mit: Zuvor war er Co-Trainer beim Landesligisten VfL Sindelfingen und A-Junioren-Trainer bei der GSV Maichingen. Dort feierte er mit seinem Team sowohl den Sieg im Bezirkspokal als auch den Aufstieg in die Landesstaffel. Davor war er dreieinhalb Jahre lang Trainer und sportlicher Leiter bei den Damen des VfL Sindelfingen.

+++

+++

VfL Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der VfL Kirchheim freut sich über die Rückkehr von Benjamin Sabotic. Der 23-jährige Defensivspieler ist im Verein groß geworden und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des VfL. Als echtes Eigengewächs bringt er nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch eine enge Verbundenheit zum Klub mit. Benny ist ein defensivstarker, flexibel einsetzbarer Spieler mit einem starken linken Fuß. Besonders zeichnet ihn seine Mentalität aus – er gibt nie auf und stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft. Nach einer schweren Verletzung zum Ende seiner Jugendzeit spielte er zunächst in der U23 des VfL. In den vergangenen zwei Jahren stand er beim AC Catania unter Vertrag, wo er sich auf hohem Niveau weiterentwickeln und wertvolle Erfahrung im Herrenbereich sammeln konnte. Nun kehrt Benjamin Sabotic zu seinem Heimatverein zurück. Der VfL Kirchheim heißt dich herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf die Zukunft!

+++

+++

SSV Rübgarten (Kreisliga B4 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Ein weiterer Top-Transfer für unsere Schneggen! Enrico Raupach verstärkt unser Team und wechselt vom TSVGG Plattenhart aus der Landesliga zu uns. In der Jugend spielte Enrico bereits für die Stuttgarter Kickers und war Teil der DFB-Auswahl. Jetzt zieht es ihn nach Rübgarten.

Der flexibel einsetzbare Offensivspieler freut sich auf die neue Herausforderung. Enrico:

„Ich habe mich im Team schnell wohlgefühlt und bin von den Zielen der Vereinsführung und des Trainerteams absolut überzeugt!“ Wir heißen Enrico herzlich willkommen!

+++

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Sportgerichtsurteil:

FC JAT Fellbach – 1. FC Hohenacker, Kreisliga B, 07.06.2025 – Wertung: 0:3 (Nichtantritt der Heimmannschaft)

Sportgerichtsurteil im Spiel TSV Gaildorf II – SGM TSV Sulzbach-Laufen II / TSF Gschwend II (Kreisliga B vom 07.06.2025) – Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Gäste).

Hinweise zur Relegation:

Bezirksliga: Je nach Relegant (SSV Steinach-Reichenbach / FC Matzenbach) findet das Spiel entweder im Stadion der SV Winnenden (Ausrichter SV Breuningsweiler) oder beim TSV Ilshofen statt.

Landesliga: Je nach Relegant (SV Kaisersbach / TSV Gaildorf) findet das Spiel entweder bei der SG Weinstadt oder beim SSV Schwäbisch Hall statt.

Spielbeginn ist bei beiden Spielen jeweils am 22.06.2025 um 15:00 Uhr.

+++

+++