Sébastien Grandjean neuer Racing-Trainer

Sébastien Grandjean ist neuer Trainer der 1.Herren-Mannschaft von Racing Union Luxemburg. Das Gerücht, dass er bei den Hauptstädtern anheuern könnte, hielt sich bereits seit der Freistellung von Yannick Kakoko, da Grandjean am Mittwoch beim Spiel von Racing in Differdingen auf der Tribüne anwesend gewesen sein soll.

Laut FuPa-Informationen soll Grandjean am Freitag bereits das Training bei den Hauptstädtern geleitet haben. Eine offizielle Bestätigung veröffentlichte der Verein in den sozialen Netzwerken (s.u.). Grandjean war zuletzt vereinslos. Davor war er im Nachwuchsbereich von Standard Lüttich sowie bei Francs Borains (B) tätig. Seine letzte Station in Luxemburg war Fola Esch in der Saison 2021/2022.