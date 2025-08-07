Sebastian Weizel ist Ruhepol und Stratege im Spiel des FC Denzlingen

Zur Deutschen Bundesbahn hat Sebastian Weizel (29) ein ambivalentes Verhältnis. Eine Saison lang hat er für das Training und die Spiele beim Karlsruher SC II regelmäßig die Bahn von seinem Wohnort in Freiburg genutzt. "Grundsätzlich ist das entspannt und super angenehm", sagt Weizel, "allerdings haben sich irgendwann die Verspätungen gehäuft". Einmal musste er in Karlsruhe übernachten, weil nach dem Training kein Zug mehr zurück in den Breisgau fuhr. Durch eine Streckenkarte konnte er zwar flexibel auf Ausfälle reagieren, doch den Plan, im Zug am Laptop und Smartphone zu arbeiten, musste er schnell aufgeben: "Ich hatte vielleicht zehn Minuten durchgehend stabilen Empfang."

Der beschwerliche Weg in die Fächerstadt war für Weizel der Hauptgrund, sein Engagement bei der zweiten Mannschaft des KSC in diesem Sommer zu beenden. Mit seiner Frau Dorinja, die beim SC Freiburg in der Abteilung für Marketing und Nachhaltigkeit arbeitet, wollte er im Stadtteil Zähringen wohnen bleiben. Sportlich lief es für Weizel und das Team hervorragend: Nach schleppendem Saisonstart sicherte sich der KSC II mit einem starken Schlussspurt noch die Meisterschaft in der Verbandsliga Nordbaden. "Dass wir zum Schluss noch den Direktaufstieg in die Oberliga klargemacht haben, war wirklich klasse", sagt Weizel. Der zentrale Mittelfeldspieler kam als Stabilisator der U23 auf 10 Tore in 21 Einsätzen. Weizel übernahm im Team eine Mentorenrolle. Aus diesem Grund hatte ihn Trainer Dietmar Blicker, mit dem Weizel schon bei seinen sechs Jahren für den damaligen Oberligisten ATSV Mutschelbach zusammengearbeitet hatte, im Sommer 2024 vom Regionalligisten Bahlinger SC zum KSC II geholt.

