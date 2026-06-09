Sebastian Urban wird Spielertrainer der SG Wernberg/Weihern Der ehemalige Bezirksligaspieler tritt beim Kreisklassisten die Nachfolge von Patrick Greindl an von Florian Würthele · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Von links: Andreas Wagner (Abteilungsleiter FC Wernberg), der neue Spielertrainer Sebastian Urban, Florian Schmid (Vorstand DJK Weihern-Stein) und Bernhard Rothmeier (Abteilungsleiter DJK Weihern-Stein). – Foto: Andreas Weinzierl

Trainerfrage geklärt: Der FC Wernberg und die DJK Weihern-Stein haben Sebastian Urban als neuen Spielertrainer der Spielgemeinschaft unter Vertrag genommen. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wird das Team mit sofortiger Wirkung übernehmen. Die Neubesetzung war notwendig geworden, nachdem Patrick Greindl nach Ablauf der vergangenen Spielzeit auf eigenen Wunsch hin von seinem Amt als Spielertrainer zurückgetreten ist. Er wird in der kommenden Saison für den in die Bezirksliga aufgestiegenen TV Nabburg auflaufen. Unter Greindl spielte die SG eine gute Saison in der Kreisklasse Nord Cham/Schwandorf und belegte den vierten Tabellenplatz.

Die Vereine bedanken sich bei Greindl für die gute Zusammenarbeit auf und neben dem Platz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Durch die plötzliche Vakanz standen die Verantwortlichen vor der großen Herausforderung, zeitnah eine Nachfolge zu präsentieren. Pünktlich vor dem Trainingsauftakt kann nun die Neuverpflichtung bekanntgegeben werden.



Sebastian Urban war langjähriger Leistungsträger beim SC Luhe-Wildenau, mit dem er unter anderem den Aufstieg in die Bezirksliga feierte. In der Jugend spielte Urban für die SpVgg Schirmitz und SV TuS/DJK Grafenwöhr in der U19-Bezirksoberliga. Ab 2022 trainierte er als Spielertrainer drei Jahre lang die Reserve des SC Luhe-Wildenau in der Kreisklasse – gekrönt vom Meistertitel und dem Kreisliga-Aufstieg 2025. Nach einer Pause übernahm er im Winter den SC Schwarzenbach, konnte den Klassenerhalt in der Kreisklasse jedoch nicht mehr sichern. Insgesamt bringt Urban die Erfahrung aus rund 275 Einsätzen im Herrenbereich und rund 120 Scorer-Punkten mit.





Die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft sind überzeugt, mit Sebastian Urban „einen erfahrenen Spielertrainer gefunden zu haben, der neue Impulse setzt und an die guten Platzierungen der Vorjahre (Platz 2 und 4) anknüpfen kann“, heißt es dazu in einer Presseaussendung. Die SG Wernberg II / Weihern-Stein wird am kommenden Montag, 15. Juni, in die Vorbereitung starten und am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr ihr erstes Testspiel beim TSV Nittenau bestreiten.