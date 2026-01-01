Sebastian Urban soll den SC Schwarzenbach retten

„Ich bin sehr glücklich, mit Sebastian einen neuen Spielertrainer ab Januar 2026 präsentieren zu können. Nach der Entlassung unseres ehemaligen Trainers Christian Malek war klar, dass wir erst einmal intern mit meiner Person und mit Dominik Beer bis zur Winterpause weitermachen, um uns Zeit zu gegeben, einen neuen Trainer für die Zeit ab Januar suchen zu können. Dass es mit Sebastian in einer aktuellen schwierigen, aber nicht aussichtslosen Phase geklappt hat, da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu“, so der Abteilungsleiter und bisherige Interimstrainer in Personalunion, Uwe Salfer, gegenüber FuPa.



Der erste Kontakt zu Urban sei über WhatsApp zustande gekommen. Davor wäre Salfer mit ihm immer mal wieder wegen Vorbereitungsspielen in Kontakt, zu seiner Zeit, in der er noch Spielertrainer bei der Landesliga-Reserve des SC Luhe-Wildenau war, so der Spartenleiter weiter. „Die erste Kontaktaufnahme war sehr positiv, danach wurden die Gespräche intensiver vorangetrieben, bis zur finalen Zusage von Sebastian. Sehr erfreut bin ich über seine Zusage auch deshalb, weil er noch die ein oder anderen Gespräche mit anderen potenziellen Vereinen führte. Ein großes Dankeschön gebührt auch dem Sportlichen Leiter Armin Goschler vom SC Luhe Wildenau, der den schnellen und reibungslosen Wechsel zu uns nach Schwarzenbach mit ermöglichte.“



Und weiter: „Mit Sebastian haben wir nun einen Mann geholt, der in den letzten zehn Jahren mitverantwortlich für den positiven Aufschwung beim SC Luhe-Wildenau war, was man schon einmal hervorheben kann. Zudem bekommt der SC Schwarzenbach mit Sebastian einen Spielertrainer, der viel Qualität als Spieler - er wirkte schon in höheren Klassen - und als Trainer mit sich bringt. Natürlich ist unser gemeinsames Ziel, in den restlichen neun Partien den Klassenerhalt noch einzutüten klar, im besten Fall direkt und ohne Relegation. Die Mannschaft wird sich nun das erste Mal mit ihrem neuen Trainer ab Mitte Januar zweimal wöchentlich treffen, um die nötigen Grundlagen zu schaffen. Offizieller Trainingsauftakt ist dann der Montag, 2. Februar. Neben einem neuen Trainer werden wir zudem Anfang Januar noch den ein oder anderen Neuzugang präsentieren können“, so Uwe Salfer abschließend.



Wohlwissend, dass eine fordernde und knifflige Aufgabe auf ihn wartet, geht Sebastian Urban mit Vorfreude und großer Motivation an die „Mission Klassenerhalt“ beim SCS heran: „Nach meiner bewusst genommenen Auszeit als Trainer ist in mir der Wunsch gereift, nochmals eine Aufgabe bei einem anderen Verein an der Seitenlinie zu übernehmen. Nach sehr guten Gesprächen mit Uwe habe ich mich schnell wohlgefühlt. Ich nehme die Herausforderung beim SC Schwarzenbach, der sich aktuell in einer schwierigen sportlichen Situation befindet, auch an. In der Restrunde stehen schwere Spiele an, doch ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft großes Potenzial besitzt. Wir werden intensiv arbeiten, um am Ende über dem Strich zu stehen. Mein großer Dank gilt an dieser Stelle auch den Verantwortlichen des SC Luhe-Wildenau, mit denen ich eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit erleben durfte und die mir meinen persönlichen Wunsch ermöglicht haben, im Winter diese Chance unkompliziert zu nutzen. Uwe und ich haben uns in Bezug auf die Dauer des Engagements mündlich mal so geeinigt, dass man, wenn beide Seiten glücklich miteinander sind, sich auch eine weitere Zusammenarbeit sehr gut vorstellen kann. Grundsätzlich soll's ja längerfristig klappen. Zuerst liegt der absolute Fokus aber nur auf dem Klassenerhalt, alles weitere werden wir zu gegebener Zeit besprechen“, so der Neue auf der Kommandobrücke der Blau-Weißen.



Sebastian Urban blickt auf drei Spielzeiten als Spielertrainer zurück. Erste Erfahrungen sammelte er in der Saison 2022/23 als Coach der SG Etzenricht/Luhe-Wildenau II. Nach Beendigung der Spielgemeinschaft leitete er in den beiden folgenden Spielzeiten die sportlichen Geschicke der nun eigenständigen „Zweiten“ des SC Luhe-Wildenau, mit der er in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisklasse Ost feierte und sie damit in die Kreisliga führte. Als Spieler verfügt Urban schon über sehr viel Erfahrung, jagte dabei auch schon in höheren Klassen dem runden Leder nach. Stationen waren unter anderem vorrangig der SC Luhe-Wildenau (Landes-, Bezirks- und Kreisliga, sowie Kreisklasse), der Post SV Nürnberg (Bezirksliga), die SpVgg Schirmitz (Kreisliga), sowie in seiner Juniorenzeit die in der BOL Oberpfalz an den Start gehenden U19-Teams der SpVgg Schirmitz und der SV Grafenwöhr.