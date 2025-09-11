Sebastian Tyrala nach Pokalsieg: „Bis dahin lief alles richtig ...“

Die Unterzahl war ärgerlich. Wir haben momentan eh kaum Leute und haben nun dadurch viele Körner gelassen. Bis Samstag wird auch keiner zurückkommen. Aber die Jungs schwören sich ein. Wir genießen erst einmal Abend und werden dann ab morgen regenerieren. Dass die Mannschaft funktioniert, hat man ja schon gegen Schalke und in Köln gesehen. Daran haben wir sowieso keinen Zweifel.

Die gelb-rote Karte war aus meiner Sicht lächerlich. Toshi versteht sowieso nicht alles, da muss ein Schiedsrichter Fingerspitzengefühl zeigen. Beim ersten Mal war er angeblich zu weit vorn, dann sollte er zurück. Und dafür zwei gelbe Karten? Wir haben in dieser Saison leider öfter mit den Schiedsrichtern zu kämpfen, aber durch so etwas kann ein Spiel kippen.