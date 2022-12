Sebastian Tyrala kehrt zu Türkspor Dortmund zurück [UPDATE] Der 34-jährige übernimmt Trainerposten beim Westfalenligisten.

Auch andere Vereine, wie der FC Gütersloh, sollen interessiert an Tyrala gewesen sein. Dass der Coach sich letztendlich aber für Türkspor Dortmund entschieden hat ist kein Zufall, bereits in der Vorsaison stand der gebürtige Pole für ein paar Monate an der Seitenlinie von Türkspor. Beim Westfalenligisten beerbt der Ex-Profi somit den bisherigen Coach Orhan Özkara, der sich vor einer Woche von der Mannschaft verabschieden musste, trotz dem guten Abschneiden in der Hinrunde.

Tyrala selbst trat vor gut einer Woche beim TuS Bövinghausen zurück, Grund war das fehlende Vertrauen der Verantwortlichen. Bövinghausen führte der 34-jährige in die Oberliga und dort auf den ersten Tabellenplatz. Ähnliches will er jetzt mit den Dortmundern schaffen. Aktuell steht die Mannschaft auf Platz zwei der Westfalenliga zwei, einen Punkt hinter Tabellenführer FC Brünninghausen. Diesen ersten Platz, welcher auch der einzige direkte Aufstiegsplatz ist, will sich Türkspor Dortmund noch sichern – mit Tyrala als Cheftrainer.

Update 14 Uhr:

Das sagt Tyrala gegenüber FuPa Westfalen: "Nach den turbulenten Tagen ging dann doch alles recht zügig. Der Kontakt mit Türkspor ist nie wirklich abgerissen und wir hatten ein super Verhältnis. Daher bin ich sehr froh wieder zurück zu sein."