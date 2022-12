Sebastian Tyrala kehrt zu Türkspor Dortmund zurück Der 34-jährige übernimmt Trainerposten beim Westfalenligisten.

Auch andere Vereine, wie der FC Gütersloh, sollen interessiert an Tyrala gewesen sein. Dass der Coach sich letztendlich aber für Türkspor Dortmund entschieden hat ist kein Zufall, bereits in der Vorsaison stand der gebürtige Pole für ein paar Monate an der Seitenlinie von Türkspor. Beim Westfalenligisten beerbt der Ex-Profi somit den bisherigen Coach Orhan Özkara, der sich vor einer Woche von der Mannschaft verabschieden musste, trotz dem guten Abschneiden in der Hinrunde.