Sebastian Tissen: "Brauen in der Liga vor niemandem Angst haben"

Der TSV Wachtendonk-Wankum hat sich gefangen. – Foto: Susanne Schmidt

Im Jahr eins nach dem Abstieg aus der Bezirksliga scheint sich der TSV Wachtendonk-Wankum gefangen zu haben. Das letzte Mal, dass der Verein in der Kreisliga A gespielt hatte, war in der Meistersaison 2004/2005. Eine Ära im Sportpark Laerheide war 2025 zu Ende gegangen. „Unser Ziel war es, nach den vergangenen drei eher unruhigen Jahren wieder Ruhe in das Team und auch in den Verein zu bekommen. Ich denke, am Ende ist uns das ganz gut gelungen. Wir befinden uns wieder in ruhigeren Fahrwassern“, sagt Trainer Sebastian Tissen. Wenn die neue Saison 2026/27 in Kürze beginnt, werden sich sicher viele in Wachtendonk und darüber hinaus fragen: Bleibt das Fahrwasser ruhig?