Sebastian Tissen: "Brauen in der Liga vor niemandem Angst haben"

Im Jahr eins nach dem Abstieg aus der Bezirksliga scheint sich der TSV Wachtendonk-Wankum gefangen zu haben. Das letzte Mal, dass der Verein in der Kreisliga A gespielt hatte, war in der Meistersaison 2004/2005. Eine Ära im Sportpark Laerheide war 2025 zu Ende gegangen. „Unser Ziel war es, nach den vergangenen drei eher unruhigen Jahren wieder Ruhe in das Team und auch in den Verein zu bekommen. Ich denke, am Ende ist uns das ganz gut gelungen. Wir befinden uns wieder in ruhigeren Fahrwassern“, sagt Trainer Sebastian Tissen. Wenn die neue Saison 2026/27 in Kürze beginnt, werden sich sicher viele in Wachtendonk und darüber hinaus fragen: Bleibt das Fahrwasser ruhig?
Die vergangene Saison war jedenfalls ausgeglichen. Mit 14 Siegen, zwei Unentschieden und 14 Niederlagen erreichte das Team insgesamt 44 Punkte und Platz acht. „Es war sportlich allerdings auch eine Spielzeit mit zahlreichen Höhen und Tiefen. Besonders in der Rückrunde hatten wir doch das eine ums andere Mal auch personelle Probleme“, sagt Tissen.
Die Probleme waren zwar im Vorfeld bekannt, dennoch sorgten sie in der jeweiligen Situation für eine zusätzliche Herausforderung. Das alles soll nun in der neuen Saison 2026/27 besser werden.
Zwar haben Torwarttrainer Michael Bodden sowie die Spieler Philipp Hollenbenders (SC Union Nettetal II), Leonard Kratz (Unbekannt), Felix Luhr (Karriereende), Finn Marius Beckers (Karriereende /Pause) das Team verlassen. Doch mit dem 21-jährigen Torwart Lucca Maas aus den Niederlanden sowie den Feldspielern Nils Stammen (TSV Wachtendonk-Wankum II), Daniel Basiluabo Lutonto (A-Jugend), Finn Tophoven (TSV Wachtendonk-Wankum II), Markus Klann (TSV Meerbusch III) und Nico Helders (Reaktiviert) hat der Kader auch in der Tiefe wieder etwas mehr zu bieten.
„Lucca Maas und Nils Stammen werden um die Nummer eins im Tor kämpfen, unser neuer Torwarttrainer Florian Bartel wird das Begleiten“, sagt Tissen. Ansonsten wissen jetzt schon alle Spieler im Kader, von der Nummer 1 bis zur 22/23, dass sie in der kommenden Spielzeit auch wirklich gebraucht werden.
„Wenn der Kader komplett ist, brauchen wir in der Liga vor niemandem Angst zu haben. Aber Kadertiefe und Tagesform müssen auch wirklich passen. Potenzial ist in der Mannschaft genug vorhanden.“ Doch Tissen weiß: Die Kreisliga A ist mit dem Absteiger und den Aufsteigern nochmals ausgeglichener geworden.
Er selbst hat noch einen persönlichen Wunsch: Tissen hofft, nach langer Verletzung sein Team auch wieder aktiv auf dem Platz unterstützen zu können, wenn es die Situation erfordert.
Nicht ganz glücklich ist er mit der Terminplanung, da der Saisonauftakt in den Sommerferien ist. „Da werden noch einige Akteure fehlen“, sagt Tissen. Er selbst übrigens auch.
Der Gegner am ersten Spieltag hat es in sich: Denn die Wachtendonker sind am Sonntag, 16. August, um 15.30 Uhr bei Siegfried Materborn zu Gast – einem Team, das den Aufstieg in der vergangenen Saison nur knapp verpasst hatte und auch in der neuen Saison wieder den Ton angeben will.
Ein konkretes Saisonziel will Sebastian Tissen mit seinem Team erst nach der Vorbereitung festlegen, eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld sollte aber für die Wachtendonker kein Problem sein.