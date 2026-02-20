Sebastian Suski ist der personifizierte VfR Fischeln

Nahtlos im Anschluss an seine aktive Zeit stieg er als Co-Trainer ein. Danach war er mehr als zwölf Jahre Trainer der zweiten Mannschaft. Ihm ist es in diesem Zusammenhang hauptsächlich zu verdanken, dass gerade bei diesem Team wegen der üblichen Sorgen einer Zweitvertretung immer Kurs gehalten worden war. Auch war er zur Stelle, leeren Trainerposten zu besetzen, wenn der ein oder andere Trainer, den er schon als Verantwortlicher für die Reserve geholt hatte, schnell wieder gehen musste – Jochen Hellwig oder Leon Pietta zum Beispiel. Bei dieser Nebenjobbelastung bleibt dem Vertriebsingenieur in einem globalen Unternehmen für sein Hobby Tennis – er ist aktives Mitglied im Fischelner Tennisclub – nicht so viel Zeit.

Ehefrau Sabrina steht den sportlichen- und funktionärstechnischen Arbeiten ihrer Familienmitglieder übrigens nichts nach. Sie spielt seit Jahren bei Olympia Fischeln in der Damenhandball-Mannschaft.