Sebastian Suski ist der personifizierte VfR Fischeln

Er könnte im Buch der Erfolgreichen mittlerweile auch die ein oder andere Seite füllen, so rasant verlief in der Vergangenheit seine Karriere. Die Rede ist von Sebastian Suski, seit Dezember vergangenen Jahres als 2. Vorsitzender automatisch Nachfolger des zurückgetretenen Götz Pützhofen als 1. Vorsitzender des VfR Fischeln.
Er ist damit nun der oberste Macher eines der größten Sportvereine Krefelds mit knapp 1000 Mitgliedern und den Abteilungen Bogensport, Breitensport, Badminton und Fußball, wobei die Fußballabteilung die mit Abstand größte ist. Am 2. Februar 2024 war er von der Mitgliederversammlung zum 2. Vorsitzenden und Sportchef gewählt worden. Auf der nächsten Versammlung am 24. April statt will er sich dann auch ganz offiziell als neuer Vereinsboss bestätigen lassen, einen Gegenkandidaten gibt es aktuell nicht.
Schon mit fünf Jahren kickte der heute 43-Jährige, überall nur Basti gerufen, an der Kölner Straße. Dort durchlief er, verheiratet und Vater zweier Söhne – der eine spielt Tennis und der andere Handball – alle Nachwuchsmannschaften bis hin zu den Senioren. In dieser Phase ging er nach einer schweren Verletzung ein Jahr beim SSV Strümp fremd, ehe er wieder ein Grün-Weißer wurde. Doch schon mit 28 Jahren zwang ihn diese Verletzung dazu, die Schuhe an den berühmten Nagel zu hängen. Als Spieler waren seine Trainer Bernd Anbergen, Bülent Gürkaya und Karl-Heinz Himmelmann.
Nahtlos im Anschluss an seine aktive Zeit stieg er als Co-Trainer ein. Danach war er mehr als zwölf Jahre Trainer der zweiten Mannschaft. Ihm ist es in diesem Zusammenhang hauptsächlich zu verdanken, dass gerade bei diesem Team wegen der üblichen Sorgen einer Zweitvertretung immer Kurs gehalten worden war. Auch war er zur Stelle, leeren Trainerposten zu besetzen, wenn der ein oder andere Trainer, den er schon als Verantwortlicher für die Reserve geholt hatte, schnell wieder gehen musste – Jochen Hellwig oder Leon Pietta zum Beispiel. Bei dieser Nebenjobbelastung bleibt dem Vertriebsingenieur in einem globalen Unternehmen für sein Hobby Tennis – er ist aktives Mitglied im Fischelner Tennisclub – nicht so viel Zeit.
Ehefrau Sabrina steht den sportlichen- und funktionärstechnischen Arbeiten ihrer Familienmitglieder übrigens nichts nach. Sie spielt seit Jahren bei Olympia Fischeln in der Damenhandball-Mannschaft.