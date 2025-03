Sebastian Steinhauer wird neuer Trainer in Hinsbeck

Hinsbecks zukünftiger Trainer genießt aktuell eine kleine Auszeit und war bis Februar für den FC Hellas Krefeld in der Kreisliga A verantwortlich. Dort arbeitete Steinhauer – mit einer kleineren Auszeit – insgesamt achteinhalb Jahre als Trainer. Zu seiner aktiven Zeit spielte der 49-Jährige einst für SuS Krefeld in der Bezirks- und Landesliga. Für den SC Schiefbahn lief Steinhauer nach seiner Jugendzeit gar in der damaligen Verbandsliga auf.

„Ich kenne Hinsbeck schon seit vielen Jahren. Man ist sich immer wieder über den Weg gelaufen. Hinsbeck ist einfach ein solider Verein“, sagt Steinhauer, der auch von der Vereinsgröße mit insgesamt 18 Jugendmannschaften begeistert ist. Hinzu kommen drei Senioren- und eine Altherren-Mannschaft. „Welcher Verein hat so etwas schon?“, schwärmt Hinsbecks zukünftig Trainer, der sich dazu als bekennender Schalke-Fan an keine neuen Vereinsfarben gewöhnen muss.

Die Anfahrt für ihn ist dabei ein Katzensprung. Steinhauer selbst wohnt in Straelen-Herongen und braucht somit nur siebeneinhalb Minuten zukünftig zum Training und zu den Heimspielen. „Ich habe mich in der Vergangenheit mit den anderen Mannschaften als Gegner in Hinsbeck wohlgefühlt. Als die Anfrage kam und wir uns dann zusammengesetzt haben, hat es einfach gepasst“, so Steinhauer, dem es wichtig ist, die Spieler aus der eigenen Jugend zu integrieren.

Der Großteil der Mannschaft wird den Hinsbeckern derweil erhalten bleiben. Hinzukommen einige wenige Neuzugänge. In der A-Liga kämpft Hinsbeck derweil noch gegen den Abstieg. Als 13. mit 26 Punkten hat der SC nur wenige Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.