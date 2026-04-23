 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Sebastian Siebenbach zwischen Coup gegen Ratingen und Abstiegskampf

Oberliga Niederrhein: Sebastian Siebenbach spricht im Podcast über den Punktgewinn gegen den Tabellenführer und die anspruchsvollen Wochen bis zum Saisonschluss.

von Markus Becker · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Sebastian Siebenbach (re.) ist zu Gast im Oberliga-Podcast.
Sebastian Siebenbach (re.) ist zu Gast im Oberliga-Podcast. – Foto: Benjamin Kühnen

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Mit dem 3:3 gegen Tabellenführer Ratingen 04/19 konnten der FC Büderich und Trainer Sebastian Siebenbach am vergangenen Spieltag für Aufsehen sorgen. Gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden hofft Siebenbach auf den nächsten Coup, was gleichzeitig auch ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten würde.

Für Siebenbach war gegen Ratingen sogar mehr drin gewesen

Ein Punkt gegen den Spitzenreiter, eine gefestigte Leistung und trotzdem das Gefühl, dass sogar noch mehr drin war: Sebastian Siebenbach ordnet im Oberliga-Podcast von FuPa Niederrhein das 3:3 seines FC Büderich gegen Ratingen ein – und findet klare Worte. "Zufrieden sind wir auf jeden Fall“, sagt der Coach, schaut mit Blick auf die zwischenzeitliche 3:2-Führung auch mit einem weinenden Auge zurück: "Ich glaube schon, dass es okay gewesen wäre, wenn wir auch das 4:2 machen. Dann wäre der Weg für die Ratinger sehr weit geworden..“

Vor dem Auswärtsspiel in Dingden blickt Siebenbach zudem auf die Entwicklung seiner Mannschaft und die enge Tabellenlage. Seine Botschaft ist eindeutig: „Einfach die Situation zu akzeptieren" und "von Spiel für Spiel zu gehen.“ Gleichzeitig erwartet er ein Duell auf Augenhöhe“ – und hofft, dass sich sein Team diesmal mehr belohnt.

Für mehr dazu könnt ihr gerne in Folge 27 unseres Podcasts reinhören. Verfügbar überall, wo es Podcasts gibt.

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