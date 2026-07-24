Sebastian Siebenbach: „Ich traue ihm eine Menge zu“

Sebastian Siebenbach sieht weitere Kaderlücken beim FC Büderich geschlossen. – Foto: Markus Hartmann

Rund drei Wochen vor dem Start der neuen Oberliga-Saison hat der FC Büderich 02 personell noch einmal nachgelegt. In Azad Sari, Jiyan Karakis, Giulio Multari und Joshua Takkenberg verpflichtete der Vorjahres-13. vier weitere Zugänge. „Wir haben nicht einfach Spieler geholt, um den Kader zu vergrößern. Jeder bringt Eigenschaften mit, die uns bislang noch gefehlt haben“, betont Trainer Sebastian Siebenbach.

Besonders wichtig war für ihn die Verpflichtung von Azad Sari. Der 22-Jährige wurde beim Wuppertaler SV und VfB Hilden fußballerisch ausgebildet und absolvierte anschließend 32 Landesligaspiele (sieben Tore) für Hildens „Zwote“ sowie sechs Einsätze in der Oberliga. „Wir brauchten unbedingt noch einen Linksverteidiger. Das war für mich die wichtigste offene Baustelle“, sagt Siebenbach. Sari habe sich trotz eines Probetrainings bei einem Oberliga-Konkurrenten für den FCB entschieden. „Er passt vom Alter perfekt in unsere Mannschaft, ist entwicklungsfähig und ein richtig guter Fußballer. Ich traue ihm eine Menge zu“, sagt Siebenbach.

Vielseitiger Offensivspieler

Auch Jiyan Karakis war für den FCB-Trainer kein Unbekannter. Der 20-Jährige spielte in der Jugend für RW Oberhausen, die SG Unterrath und auch in der U19 des TSV Meerbusch. Nachdem ihm dort der Sprung in die Oberliga-Mannschaft nicht gelungen war, sammelte er in der Hinrunde der Vorsaison beim Landesligisten SV Helpenstein Erfahrung, ehe er sich in der Winterpause dem VfB Hilden anschloss. Besonders schätzt Siebenbach die Vielseitigkeit des Offensivspielers: „Jiyan ist ein ganz anderer Stürmer-Typ als Glayne Wago oder Jan-Niklas Kühling. Er kann als falsche Neun spielen, aber auch über außen oder auf der Zehn. Genau diese Flexibilität macht ihn für uns interessant.“